’O Fuoc ra Tammorr 2026 a Mercato San Severino: fucaroni, musica e street food ad Acquarola

Sabato 31 gennaio 2026 si terrà la 3ª edizione di “’O Fuoc ra Tammorr” a Mercato San Severino in Via Largo Cristone località Acquarola. Un bell’evento tra tradizione, musica e fuoco vivo. Organizzato dall’associazione Marcellino Junior con la collaborazione di AQB Events ‘O Fuoco ra Tammorra è un evento che celebra le tradizioni popolari e l’importanza della convivialità: nato nel 2024 si è rapidamente affermato come appuntamento di rilievo per la comunità di Mercato San Severino.

Una bella festa popolare che si svolge nel suggestivo borgo storico di Acquarola di Mercato San Severino, situato ai piedi del Monte Elia e del Parco dei Diecimari, e si incentra sul simbolismo del fuoco, elemento di trasformazione, purificazione e rinnovamento, ma anche espressione di energia, passione e condivisione.

All’accensione del fuoco, è l’intera comunità a ritrovarsi unita

Il fulcro della manifestazione nel borgo di Acquarola vedrà come protagonista assoluto il fuoco, forza e simbolo di trasformazione, purificazione e rinnovamento, ma anche di passione, energia e amore, capace tanto di distruggere quanto di rigenerare, illuminare, unire e riscaldare.

La festa inizia alle ore 19,30 ed è prevista l’accensione dei tradizionali fucaroni, che sanciranno ufficialmente l’inizio della serata, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente.

Alle 21 ad arricchire ulteriormente l'evento sarà la presenza del gruppo musicale Kalìmma, che animerà la serata con ritmi popolari lucani e campani, tra sonorità folk ed energia travolgente, invitando il pubblico a danzare e lasciarsi trasportare dallo spirito della tradizione.

Non mancheranno le specialità culinarie locali, che offriranno una cornice gastronomica ideale a un evento capace di unire sapori, suoni e memoria collettiva. Ci saranno infatti Castagne, vino, arrosticini, caciocavello, Fritto misto, crepes, pizza a portafoglio, zeppole e dolci vari.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Mercato San Severino e con la collaborazione di Emergenza Pubblica Irno e della Croce Rossa Italiana, che garantiranno sicurezza e organizzazione.

Mercato San Severino, Borgo di Acquarola in provincia di Salerno

l’organizzatore dell’evento è Associazione Marcellino Junior

