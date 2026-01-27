Cena con Sorpresa al Teatro Diana Napoli con Tosca D’Aquino: trama e biglietti

Una commedia divertente e ironica che ci pone davanti a situazioni che stravolgono la vita quando capitano proprio a te

Dal 28 gennaio all’8 febbraio 2026 al Teatro Diana del Vomero, a Napoli, ci sarà “Cena con Sorpresa” con Tosca D’Aquino, Simone Monteodoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra per la regia dello stesso Toni Fornari. Una divertentissima commedia in cui una coppia scopre che il loro più grande amico ha una relazione con la loro figlia di venti anni.

Una commedia comica scritta dai quattro autori del Golden che sono Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli che hanno già scritto insieme diverse commedie di successo come “Terapia terapia”, ” La casa di famiglia”, “Il prete e il bandito”, “Ritorno al presente”.

🎭 Teatro Diana (Vomero) • Dal 28 gennaio all’8 febbraio 2026 “Cena con Sorpresa”: risate assicurate con Tosca D’Aquino Una cena, una rivelazione e una coppia in crisi: la commedia perfetta da vedere a Napoli.

Posti e date cambiano velocemente (soprattutto nel weekend). Prezzi: da 20€ a 35€

da 20€ a 35€ Durata ideale: serata “easy” al Vomero

serata “easy” al Vomero Consiglio NDV: punta alle repliche del weekend se vuoi l’atmosfera migliore 🎟️ Acquista i biglietti ora 🔥 Tip: scegli data + settore prima di aprire il link, così compri in 30 secondi.

✅ Mini-checklist “acquisto veloce” Scegli giorno (weekend = più richiesto) Decidi settore (platea / galleria) Compra subito se trovi “buoni posti”

Nota: i link ai biglietti in questo articolo sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Una Cena veramente con Sorpresa con Tosca D’Aquino al Teatro Diana

Stefania e Arnaldo sono una coppia cinquantenne molto affiatata e benestante che ha una figlia ventenne. Lui è un famoso e affermato avvocato penalista e lei un architetto che però ha lasciato la professione per occuparsi di beneficenza.

Una sera invitano a cena il loro migliore amico, Francesco un architetto apprezzato e scoprono che la loro figlia Angelica, una ragazza di vent’anni, ha una relazione con questo caro amico. La “Cena” è per Angelica il momento ideale per parlare con i genitori del suo legame e Francesco inizia a raccontare la storia ai due sconvolti genitori. Un particolare il filo conduttore di ‘Cena con sorpresa’, una commedia divertente e ironica che ci pone davanti a situazione che stravolgono la vita. Prezzi da 20 a 35 euro anche su VivaTicket

Ultimo step: vuoi vedere “Cena con Sorpresa” al Teatro Diana? Se la trama ti ha incuriosito, questo è il momento giusto: scegli la replica e blocca i posti.

Le date migliori (weekend e prime file) sono quelle che spariscono per prime. 🎟️ Vai ai biglietti (VivaTicket)



⏱️ 2 minuti e hai risolto la serata. Nota: i link ai biglietti in questo articolo sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggiori informazioni: Teatro Diana di Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.