Sagra del Friariello a Volla 2026: friarielli, salsicce, vino e musica dal vivo

Anche quest’anno per tre giorni a Volla si terrà la Sagra del Friariello con gli ottimi friarielli della zona che saranno accompagnati dal cibo con cui legano meglio: buone salsicce e ottimo vino. Durante le serate non mancherà altro buon cibo della tradizione campana e poi animazione con musica dal vivo

Anche quest’anno da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 a Volla, vicino a Napoli nella Tenuta Nuvia in Via Pinocchio 6, si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania.

La sagra è alla sua quarta edizione e si svolgerà per la prima volta nella Tenuta Agricola Nuvia dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona, tante buone pietanze e ottimo street food.

Non solo friarielli nella bella sagra di Volla

In tutte e tre le sere alla 3a Edizione della Sagra dei Friarielli ci sarà anche musica e animazione per un evento che è organizzato dalla Bella Napoli Street Food e si terrà alla Tenuta agricola Nuvia in Via Pinocchio 6 una splendida azienda agricola immersa nel verde, perfetta per accogliere l’atmosfera della festa, con ingresso libero e musica e animazione tutte le sere

Sagra del Friariello 2026: Tradizione, Cibo e Musica a Volla!

Quando: venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026

venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 Dove: Tenuta agricola Nuvia in Via Pinocchio 6 Volla (NA).

Tenuta agricola Nuvia in Via Pinocchio 6 Volla (NA). Biglietti: Ingresso gratuito. Le consumazioni saranno acquistabili direttamente in loco.

Ingresso gratuito. Le consumazioni saranno acquistabili direttamente in loco. Maggiori informazioni: Bella Napoli Street Food

