La tradizionale Mascarata Serinese apre la festa del Carnevale a Serino

La coinvolgente festa della Mascarata Serinese è un evento tra maschere allegre e atmosfere vivaci e di festa coinvolgenti e apre il Carnevale a Serino. Una sfilata in maschera con una musica incalzante come per i festeggiamenti di un matrimonio con i partecipanti vestiti con gli abiti tipici del folklore locale. Nella zona di Serino esistono diverse associazioni che portano avanti questa bella tradizione. Nel post quella dell’Associazione MA.BI. Mascarata Serinese

Domenica 1 Febbraio 2026 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa del Gemellaggio tra la Mascarata Serinese MA.BI & Le Beuffon de Courmayeur

Un bell’evento che si svolgerà dalle 14,30 in Piazza Ciccarelli e che celebra il gemellaggio con il gruppo di Courmayeur in Valle d’Aosta. Un incontro tra tradizioni carnevalesche, musica e folklore che unisce territori diversi nello stesso spirito di comunità e identità popolare che inizia alle ore 14:30.

Ci sarà il raduno, la presentazione del gemellaggio e la bellissima sfilata da non perdere. Un evento che apre le celebrazioni del Carnevale 2026 e un pomeriggio di festa che trasformerà le vie di Sala di Serino in un tripudio di canti, danze, colori e allegria!

La grande festa dell’Inizio e il programma della Mascarata Serinese MA.BI 2026 a Serino

La domenica di festa sarà un’occasione unica per immergersi nella tradizione e vivere l’atmosfera incantata del Carnevale di Serino. La Mascarata MA.BI attraverserà le strade del paese, regalando emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. Una grande e coinvolgente festa, un evento da non perdere tra maschere allegre, atmosfere vivaci e di festa coinvolgente.

Poi la festa prosegue fino al 17 febbraio con la Mascarata Serinese MA.BI 2026

La Mascarata Serinese MA.BI 2026 nella zona di Sala di Serino

1 Febbraio 2026 – Gemellaggio a Sala di Serino (Piazza Ciccarelli)

si celebra il gemellaggio con il gruppo Un incontro tra tradizioni carnevalesche, musica e folklore che unisce territori diversi nello stesso spirito di comunità e identità popolare. Ore 14:30 – Raduno, presentazione gemellaggio e sfilata

8 Febbraio 2026 – San Biagio di Serino (AV)

Domenica 8 febbraio le strade di San Biagio di Serino si riempiono di colori, balli e canti della tradizione per le vie del paese. Ore 13:30 – Partenza da Piazza Forcellata

15 febbraio 2026 – Cento Carnevalo d’Irpinia

Domenica 15 febbraio la Mascarata Serinese MA.BI. rappresenta Serino ad Avellino, all’interno della manifestazione “Cento Carnevali d’Irpinia”. Un’occasione per raccontare una tradizione riconosciuta come Patrimonio Immateriale della Campania. Ore 10:00 – Sfilata ufficiale

Ore 13:30 – Sfilata a San Biagio di Serino per le vie del paese

17 febbraio 2026 – Carnevalo Serinese – Sala di Serino

Martedì 17 febbraio, nel pomeriggio, Sala di Serino diventa il punto d’incontro di tutti i Carnevali.Gruppi, maschere e tradizioni si ritrovano per una grande festa collettiva fatta di musica, balli e condivisione. 14:00 – Raduno e sfilata – Sala di Serino

17 febbraio 2026 – Carnevalo Muorto

Martedì 17 febbraio va in scena uno dei momenti più simbolici della chiusura del Carnevale: il Carnevale Muorto. Ore 20:00 – San Biagio di Serino

La tradizionale Mascarata Serinese con varie associazioni della zona di Serino

Nella zona di Serino, in provincia di Avellino la tradizionale “Mascarata” vede tutti i protagonisti travestiti come gli invitati a un matrimonio, con gli abiti tipici del folklore della Mascarata, che festeggiano con una musica incalzante il matrimonio, con le figure tradizionali della Botta e della ‘Ndrezzata. Anche i belli e le belle, che sono gli ospiti, vestiti a festa danzando al ritmo della tarantella di Rossini tra le maschere fisse che sfilano.

A Mascarata è dunque una bella sfilata in maschera con una musica incalzante per i festeggiamenti di un matrimonio in cui tutti i protagonisti sono vestiti con gli abiti tipici del folklore locale. La sposa (un uomo) regala ai passanti dei fagottini di stoffa con dentro dei confetti-nuziali, mentre lo sposo con la cosiddetta “scaletta” regala alle signore sui balconi un ramoscello di mimosa. Nella zona di Serino esistono alcune associazioni che portano avanti questa bella tradizione: tra queste una è l’Associazione MA.BI. Mascarata Serinese di cui vi abbiamo parlato e un’altra è l’Associazione Rivus Mascarata Serinese. Entrambi organizzano feste fantastiche e da non perdere nella zona di Serino in Irpinia

