Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° febbraio 2026 per “la Domenica al Museo”

Domenica 1° febbraio 2026 è la prima domenica del mese e ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento “Domenica al Museo”

Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania il giorno 1 febbraio 2026. Alla fine del post il link ufficiale con tutti i musei aperti liberamente e con quelli da prenotare. È sempre consigliabile controllare i siti web ufficiali dei singoli musei per eventuali aggiornamenti o restrizioni. Alcune mostre temporanee potrebbero non essere incluse nell’iniziativa e l’ingresso gratuito potrebbe essere soggetto a limitazioni di capienza, quindi è consigliabile arrivare in anticipo.

Anche i Musei non statali aperti a Napoli il 1° febbraio 2026

Musei Statali Gratis a Napoli e Campania il 1° febbraio 2026

Di seguito l’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal Ministero della Cultura e alla fine del post troverete il link ufficiale per eventuali integrazioni e variazioni. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati. Di seguito la maggior parte dei Musei aperti a Napoli e in Campania domenica 1 febbraio 2026. Il Link ufficiale del Ministero della cultura con tutte le strutture aperture alla fine del post.

Musei statali in provincia di Napoli

Musei statali in provincia di Napoli

Musei statali in provincia di Caserta

Musei statali in provincia di Caserta

Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta – in questo periodo è poi sempre disponibile la grande collezione T errae Motus voluta da da Lucio Amelio, creata in occasione del terremoto del 1980 con le opere di grandi artisti contemporanei, tra i quali Andy Warhol, Mimmo Palladino, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz e tanti altri.

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Piazza Carlo di Borbone –

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca – piazza Castello Ducale – 81037 Sessa Aurunca (CE)

Teatro romano di Teanum Sidicinum – Via Pioppeto – 81057 Teano (CE)

Anfiteatro campano Piazza I Ottobre 1860 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca – Via Aldo Moro – 81037 Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico dell’antica Allifae – Piazza XIX Ottobre – 81011 Alife (CE)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Via Nicola Gigli, 23 – 81057 Teano (CE)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Via Roberto d’Angiò, 48 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico di Calatia – Via Caudina, 353 – 81024 Maddaloni (CE)

Musei statali in provincia di Salerno

Musei statali in provincia di Salerno

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea (SA) –

Certosa di San Lorenzo – Viale Certosa, 1 – 84034 Padula (SA)

Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna – Largo Antica Corte – 84100 Salerno (SA)

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino – piazza Municipio – 84021 Buccino (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Via Cavour, 7 – 84087 Sarno (SA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Centro Storico – 84021 Buccino (SA)

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno – Piazza San Francesco, 1 – 84025 Eboli (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – via Stadio – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)

Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce – 84087 Sarno (SA)

Musei statali in provincia di Avellino

Musei statali in provincia di Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore ( AV)

Area archeologica di Conza – Conza della Campania (AV)

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino (AV)

Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Musei statali in provincia di Benevento

Musei statali in provincia di Benevento

Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Piazza Ponzio Telesino – 82100 Benevento (BN)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Via Castello – 82016 Montesarchio (BN)



