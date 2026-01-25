Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2026 a Teora in Alta Irpinia

- Total0
Anche quest’anno una grande festa da non perdere a Teora con Lì Squacqualacchiun le caratteristiche maschere di Teora che aprono il periodo del Carnevale tra cibo, sfilate e musica. E quest’anno dalla Sardegna anche i leggendari Mamuthones e Issohadores di Mamoiada.Una festa storica e simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora a pochi chilometri da San Gerardo
Ritorna a Teora, nell’avellinese, la grande festa del Carnevale Teorese 2026 che inizia Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 con il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con i sapori autentici del buon cibo locale e poi musica, sfilate e l’emozionante Volo dello Squacqualacchione infuocato con tanto divertimento per tutte le età.
Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle che ci permetteranno di effettuare un gustosissimo viaggio tra i sapori della tradizione. Le tomacelle rassomigliano alle polpette e sono preparate con carne e frattaglie di maiale, con l’aggiunta del rafano, un’erba che rassomiglia al sapore della senape e formaggio grattugiato.
A Teora, buon cibo, sfilate di maschere e tanta musica
A Teora il Carnevale Teorese 2026 si festeggia con i sapori autentici della Tomacella ma anche con tanta musica, sfilate di maschere da tutta Italia e il Volo dello Squacqualacchione infuocato.
Un bel Carnevale che parla di identità, memoria e comunità. E quest’anno anche una grande novità con degli ospiti d’eccezione: direttamente dalla Sardegna, arrivano i leggendari MAMUTHONES E ISSOHADORES di Mamoiada! Assistere al loro rito antico e misterioso è un’esperienza unica, fatta di passi cadenzati, suoni ipnotici e maschere millenarie che vi lasceranno senza fiato. Insieme a loro, la parate di sabato e domenica saranno arricchite da altre straordinarie eccellenze del folklore campano. Un concentrato di storia e cultura antropologica che non potete perdere.
Il programma di massima della Festa a Teora
sabato 31 gennaio 2026
- Si inizia con il giro turistico per il paese alle ore 10:00
- apertura stand dalle ore 16:00
- sfilate di maschere antropologiche dalle ore 16:00
- Mamuthones e Issohadores di Mamoiada (Sardegna)
- O’ntreccio Banzanese (Banzano e Montoro, AV)
- Carnevale Tradizionale Aquarese (Aquara, SA)
- I Tarantellati Di Volturara (Volturara, AV)
- In Concerto dalle ore 20:00
- I Valcalore
- Ascaria
- a seguire il volo dello squacqualacchion infuocato
- dj set con marco guarino dalle ore 23:00
domenica 1 febbraio 2026
- sfilate di maschere antropologiche dalle ore 10:00
- Mamuthones e Issohadores di Mamoiada (Sardegna)
- Il Domino costume tradizionale del Carnevale Lavellese (Lavello, PZ)
- Carnevale dei Poveri, Club Eureka (Olevano Sul Tusciano)
- Gruppo Folk Ballo O’ntreccio Di Forino (Forino, AV)
- Apertura Stand Dalle Ore 12:00
- in concerto dalle ore 13:00
- ifantasy
- donny g.
- dj set con mario carbone dalle ore 18:00
- il volo dello squacqualacchion infuocato alle ore 20:00
Gli squacqualacchiun di Teora
Gli squacqualacchiun sono delle maschere tradizionali locali che girano per il paese con dei bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in giro i passanti con versi e gesti un po’ “spinti.
Girano e fanno rumore nei vari rioni del paese e poi scompaiono nei vicoli dello stesso. Sono vestiti con un costume tipico simile a i Mamuthones sardi e nel mezzo del paese, gli “Squacqualacchiun” improvvisano una danza intorno al falò ed intorno alla fontana principale. La festa con queste caratteristiche maschere apre il periodo del Carnevale a Teora: una festa simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora, in provincia di Avellino, a pochi chilometri da San Gerardo.
Maggiori informazioni – Sagra delle Tommacelle Pro Loco Teora
