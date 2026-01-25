Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2026 a Teora in Alta Irpinia

Facebook Pro Loco Teora

Anche quest’anno una grande festa da non perdere a Teora con Lì Squacqualacchiun le caratteristiche maschere di Teora che aprono il periodo del Carnevale tra cibo, sfilate e musica. E quest’anno dalla Sardegna anche i leggendari Mamuthones e Issohadores di Mamoiada.Una festa storica e simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora a pochi chilometri da San Gerardo

Ritorna a Teora, nell’avellinese, la grande festa del Carnevale Teorese 2026 che inizia Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 con il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con i sapori autentici del buon cibo locale e poi musica, sfilate e l’emozionante Volo dello Squacqualacchione infuocato con tanto divertimento per tutte le età.

Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle che ci permetteranno di effettuare un gustosissimo viaggio tra i sapori della tradizione. Le tomacelle rassomigliano alle polpette e sono preparate con carne e frattaglie di maiale, con l’aggiunta del rafano, un’erba che rassomiglia al sapore della senape e formaggio grattugiato.

A Teora, buon cibo, sfilate di maschere e tanta musica

A Teora il Carnevale Teorese 2026 si festeggia con i sapori autentici della Tomacella ma anche con tanta musica, sfilate di maschere da tutta Italia e il Volo dello Squacqualacchione infuocato.

Un bel Carnevale che parla di identità, memoria e comunità. E quest’anno anche una grande novità con degli ospiti d’eccezione: direttamente dalla Sardegna, arrivano i leggendari MAMUTHONES E ISSOHADORES di Mamoiada! ​Assistere al loro rito antico e misterioso è un’esperienza unica, fatta di passi cadenzati, suoni ipnotici e maschere millenarie che vi lasceranno senza fiato. ​Insieme a loro, la parate di sabato e domenica saranno arricchite da altre straordinarie eccellenze del folklore campano. ​Un concentrato di storia e cultura antropologica che non potete perdere.

Il programma di massima della Festa a Teora

sabato 31 gennaio 2026

Si inizia con il giro turistico per il paese alle ore 10:00

apertura stand dalle ore 16:00

sfilate di maschere antropologiche dalle ore 16:00 Mamuthones e Issohadores di Mamoiada (Sardegna) O’ntreccio Banzanese (Banzano e Montoro, AV) Carnevale Tradizionale Aquarese (Aquara, SA) I Tarantellati Di Volturara (Volturara, AV)

In Concerto dalle ore 20:00 I Valcalore Ascaria

a seguire il volo dello squacqualacchion infuocato

dj set con marco guarino dalle ore 23:00

domenica 1 febbraio 2026

sfilate di maschere antropologiche dalle ore 10:00 Mamuthones e Issohadores di Mamoiada (Sardegna) Il Domino costume tradizionale del Carnevale Lavellese (Lavello, PZ) Carnevale dei Poveri, Club Eureka (Olevano Sul Tusciano) Gruppo Folk Ballo O’ntreccio Di Forino (Forino, AV)

Apertura Stand Dalle Ore 12:00

in concerto dalle ore 13:00 ifantasy donny g.

dj set con mario carbone dalle ore 18:00

il volo dello squacqualacchion infuocato alle ore 20:00

Gli squacqualacchiun di Teora

Gli squacqualacchiun sono delle maschere tradizionali locali che girano per il paese con dei bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in giro i passanti con versi e gesti un po’ “spinti.

Girano e fanno rumore nei vari rioni del paese e poi scompaiono nei vicoli dello stesso. Sono vestiti con un costume tipico simile a i Mamuthones sardi e nel mezzo del paese, gli “Squacqualacchiun” improvvisano una danza intorno al falò ed intorno alla fontana principale. La festa con queste caratteristiche maschere apre il periodo del Carnevale a Teora: una festa simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora, in provincia di Avellino, a pochi chilometri da San Gerardo.

