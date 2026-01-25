La Tempesta di Shakespeare a Napoli: date, orari e biglietti alla Galleria Toledo

foto @teoteomatteoteoteo

Uno dei testi più complessi del grande drammaturgo inglese presentato a Napoli al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo con la drammaturgia e regia di Laura Angiulli in una rilettura intensa e attuale. Prove Aperte in alcuni giorni

Dal 22 gennaio 2026 all’8 febbraio 2026 e precisamente nei giorni dal 22 al 25 gennaio, 29 gennaio,1 febbraio e dal 5 all’8 febbraio 2026 a Napoli, al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario 34, andrà in scena, “la Tempesta” di William Shakespeare per la drammaturgia e regia di Laura Angiulli che propone una rilettura intensa e attuale di uno dei testi più complessi del drammaturgo inglese.

Ambientato su un’isola sospesa tra realtà e illusione, “la Tempesta” propone i temi universali della legittimità del governo, della vendetta e del perdono attraverso Prospero, figura ambigua e affascinante, ed un percorso che va dal disordine ad una delicata riconciliazione finale, tra speranza e malinconia. Un’opera che fa riflettere sul presente, e che ci dice che solo superando la tempesta si può arrivare ad una nuova stabilità, argomento quanto mai attuale.

Per “La tempesta”, che è una produzione della Galleria Toledo, sul palco ci saranno Paolo Aguzzi, Alessandra D’Elia, Gennaro Di Colandrea, Enrico Disegni, Andrea Palladino, Antonio Speranza, Antonio Torino e altri attori.

Alla Galleria Toledo dal 22 al 25 gennaio 2026, prima della prima del 29 gennaio e dei successivi spettacoli, si potrà assistere alle Prove Aperte, che ci consentiranno di entrare nel cuore dello spettacolo e osservare da vicino la costruzione dell’evento. Per le prove aperte ci sarà un biglietto unico al costo di €7.

Dove: Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo Via Concezione a Montecalvario 34 Napoli

