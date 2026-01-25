La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope. Un’esperienza immersiva alla Reggia di Portici

© serena spennato per NOMEA

La Reggia Incantata, Voci e Suoni di Partenope è un’occasione per vivere la Reggia di Portici in una forma nuova: un’esperienza che fonde arte, musica e racconto per restituire voce all’identità più profonda di Partenope.

Dopo il grande successo dello scorso appuntamento sabato 31 Gennaio 2026 la Reggia di Portici riaprirà le sue porte alla meraviglia con il nuovo format di NOMEA: “La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope”, un’esperienza itinerante ed immersiva che intreccia musica, narrazione e immagini in un racconto che vibra di storia e contemporaneità.

Tra gli eleganti ambienti del Piano Nobile dell’ Herculanense Museum, il pubblico sarà guidato dalla voce narrante dell’attrice Annalucy Menafra, in un percorso intimo che risveglia la memoria e la poesia della Napoli più autentica.

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope alla Reggia di Portici

Le esecuzioni dal vivo di Daniele Montuori e Achille Campanile accompagneranno il viaggio con celebri brani della tradizione napoletana, creando un dialogo continuo tra passato e presente. Voci, suoni e spazi si fonderanno in un’esperienza sensoriale di rara intensità, dove la musica sfiora le pareti come un chiarore inatteso e la Reggia diventa un luogo dell’anima

Un viaggio emozionale tra arte, musica e memoria nella maestosa Reggia di Portici

“La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope” è un evento organizzato da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che crea emozioni attraverso esperienze non convenzionali, insignito del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025. L’evento è in collaborazione con MUSA Reggia di Portici

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope: come partecipare

I Posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp: +39 375 613 9180

L’evento si terrà nella Reggia di Portici, al Piano Nobile

Data: 31 Gennaio 2026

Prezzo: 15 euro

Disponibili 3 Turni di accesso: Apertura: 17.00 – Inizio Evento: 17.30 – Fine Evento: 18.30 Apertura: 19.00 – Inizio Evento: 19.30 – Fine Evento: 20.30 Apertura: 21.00 – Inizio Evento: 21.30 – Fine Evento: 22.30

Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia

Maggiori informazioni Nomea Eventi

