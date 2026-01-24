Teatro San Carlo Napoli: Guida ai grandi Concerti 2026 (orari, programma e biglietti)

Ph Facebook Teatro San Carlo

Ben diciotto appuntamenti a Napoli per la Stagione di Concerti del Real Teatro di San Carlo con quindici concerti che vedranno in primo piano l’Orchestra del Teatro di San Carlo

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Iniziati il 18 novembre 2025 con il Direttore Musicale Dan Ettinger alla guida dell’Orchestra e di Asmik Grigorian come solista i concerti sono proseguiti, sempre nel 2025, con due straordinarie serate con il Coro del Teatro di San Carlo che ha fatto riscoprire ai partecipanti il calore del canto natalizio con un bellissimo viaggio attraverso i Christmas Carols di varie parti del mondo.

Gli appuntamenti del 2026: la grande musica a Napoli al Real Teatro di San Carlo

La Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio 2026 con il Maestro Riccardo Frizza, che in questo periodo sta anche dirigendo il Nabucco di Giuseppe Verdi al San Carlo, e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Di seguito il programma di dettaglio.

sabato 24 gennaio – Riccardo Frizza dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo e il pianista Federico Colli. Tra slancio romantico e apertura all’orizzonte americano, il programma si snoda tra Les préludes, S. 97 di Franz Liszt, il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann per concludersi con la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal nuovo mondo”, op. 95 di Antonín Dvořák.

domenica 1 febbraio – Ingo Metzmacher dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo in un itinerario musicale tra Germania, Napoli e Vienna: si apre con La selva incantata di Hans Werner Henze, compositore tedesco del secondo Novecento, seguito dalle Fünf neapolitanische Lieder, raffinato omaggio a melodie popolari partenopee. Baritono solista sarà Matthias Goerne. In chiusura, la Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73 di Johannes Brahms.

sabato 21 febbraio il direttore Karel Mark Chichon dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo e il pianista Rudolf Buchbinder che eseguiranno il Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore "Imperatore", op. 73. Nella seconda parte, la Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67. Una serata dedicata a Ludwig van Beethoven

venerdì 27 febbraio – Nicola Luisotti dirigerà l'Orchestra e il Coro del Lirico di Napoli, in un appuntamento per onorare la memoria di Roberto De Simone: il Requiem di Giuseppe Verdi insieme con i solisti Pretty Yende, Elīna Garanča, Pene Pati e John Relyea.

Sabato 28 febbraio – Nicola Luisotti dirigerà l'Orchestra e il Coro del Lirico di Napoli, in un appuntamento per onorare la memoria di Roberto De Simone: il Requiem di Giuseppe Verdi insieme con i solisti Pretty Yende, Elīna Garanča, Pene Pati e John Relyea.

Sabato 14 marzo – Fabio Luisi sarà impegnato in due diversi concerti con il pianista Alessandro Taverna: il Concerto n. 21 in do maggiore, K. 467 di Wolfgang Amadeus Mozart e, a seguire, la Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93 di Ludwig van Beethoven.

Domenica 22 marzo Fabio Luisi con un'apertura del concerto Mozartiana con la Sinfonia n. 35 in re maggiore "Haffner", K. 385. Si contrappone all'equilibrio formale del genio di Salisburgo la complessità poetica di Gustav Mahler: nella seconda parte, insieme al soprano Marina Monzó, verrà proposta la Sinfonia n. 4 in sol maggiore.

Martedì 7 aprile – recital di Aigul Akhmetshina: un viaggio vocale attraverso epoche, stili e lingue diverse, dalla tradizione operistica europea al repertorio moderno e contemporaneo. La accompagna al pianoforte Jonathan Papp in un programma che spazia da arie di Rossini, Donizetti e Verdi, alle pagine meno frequentate di Borodin e Rimskij-Korsakov, fino a brani del Novecento. Punta di diamante sarà la prima esecuzione mondiale di "Mujer fatal", che Elena Roussanova ha composto appositamente per la cantante.

sabato 18 aprile – Gustavo Dudamel dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo in un evento di straordinario rilievo vede unirsi la sua direzione alla visione artistica di Marina Abramović, una nuova produzione del Teatro di San Carlo in sinergia con la New York Philharmonic. Due capolavori del repertorio del Novecento, Histoire du Soldat di Igor Stravinskij ed El amor brujo di Manuel de Falla, si intrecciano in un allestimento originale che vedrà Marina Abramović, radicale innovatrice della performance art contemporanea, firmare una regia inedita per il Lirico di Napoli: un passo significativo nel dialogo tra tradizione musicale e sperimentazione artistica.

domenica 19 aprile – Gustavo Dudamel dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo in un evento di straordinario rilievo vede unirsi la sua direzione alla visione artistica di Marina Abramović, una nuova produzione del Teatro di San Carlo in sinergia con la New York Philharmonic. Due capolavori del repertorio del Novecento, Histoire du Soldat di Igor Stravinskij ed El amor brujo di Manuel de Falla, si intrecciano in un allestimento originale che vedrà Marina Abramović, radicale innovatrice della performance art contemporanea, firmare una regia inedita per il Lirico di Napoli: un passo significativo nel dialogo tra tradizione musicale e sperimentazione artistica.

Sabato 23 maggio – Riccardo Frizza dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo. Insieme al violino solista Anna Tifu proporranno un capolavoro del repertorio romantico, il Concerto in mi minore, op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. In apertura e in chiusura di concerto, Ernst von Dohnányi, con i Minuti sinfonici, op. 36, e Richard Strauss, con "Aus Italien", Fantasia sinfonica in sol maggiore, op. 16.

Domenica 31 maggio – Michele Mariotti dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo, Il programma accosta due Sinfonie ispirate alla natura e ai paesaggi: la Sinfonia n. 6 in fa maggiore "Pastorale", op. 68 di Ludwig van Beethoven, manifesto del legame tra musica e ambiente naturale, e la Sinfonia n. 3 in la minore "Scozzese", op. 56 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, che riflette i suggestivi scenari della Scozia.

domenica 21 giugno Giacomo Sagripanti dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo con Sondra Radvanovsky e Freddie De Tommaso che saranno i protagonisti d'eccezione del concerto con un programma che propone un percorso attraverso alcune delle pagine più intense e famose del melodramma italiano, firmate da compositori quali Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umberto Giordano.

venerdì 17 luglio Jochen Rieder dirigerà l'Orchestra del Teatro di San Carlo con Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier, un'altra straordinaria coppia che proporrà i più famosi duetti tratti da opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Amilcare Ponchielli.

venerdì 11 settembre Dan Ettinger dirigerà l'Orchestra del San Carlo. Il ritorno del Direttore Musicale segna la ripresa della Stagione Sinfonica dopo la pausa estiva. In programma, la Sinfonia n. 7 in mi maggiore di Anton Bruckner.

domenica 27 settembre Riccardo Frizza dirigerà l'Orchestra del San Carlo con uno dei più grandi virtuosi al mondo: il violinista Leonidas Kavakos. Il programma si apre con l'ouverture di Ruslan e Ljudmila di Michail Glinka, pietra miliare del repertorio russo. Al centro, il Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, autentico capolavoro per virtuosismo e intensità espressiva. In chiusura, la Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore, op. 70 di Dmitrij Šostakovič.

venerdì 2 ottobre – recital con Anita Rachvelishvili come protagonista e, al pianoforte, Vincenzo Scalera: un viaggio che attraversa l'ampio spettro della canzone da concerto e dell'aria d'opera. Dalla Russia di Čajkovskij e Rachmaninov si passa alle suggestioni della musica georgiana e spagnola con Taktakishvili e de Falla fino alle più celebri e amate arie di Francesco Paolo Tosti. La seconda parte si concentra sulle grandi voci del melodramma europeo, con pagine di Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet e Francesco Cilea.

sabato 24 ottobre Fabrizio Cassi con Orchestra Coro del Teatro di San Carlo per la chiusura della Stagione di Concerti chiude con una preziosa immersione nel giovane Verdi. Il percorso proposto, che si avvale della revisione critica di Dino Rizzo, valorizza sinfonie e pagine sacre inedite o poco frequentate: la Sinfonia in do maggiore e in sol minore, i Tantum ergo per tenore e basso con orchestra fino alla Messa per soli, coro e orchestra.

