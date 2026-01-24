Festa di Sant’Antuono a Portico di Caserta: bottari, carri e pastellessa (programma 2026)

Ph Facebook O Rion E Sant'Antuon

Ritorna la grande festa di Sant’Antonio a Portico di Caserta promossa ed organizzata dal Comune di Portico di Caserta in collaborazione con l’Associazione “Tradizioni, Canti e Suon a Sant’Antuono”

Si terrà nei giorni 24 – 25 – 27 – 30- 31 gennaio e 01 febbraio 2026 a Portico di Caserta la grande festa per festeggiare ed onorare Sant’Antuono con tanta musica, folclore, colori, sapori e tanta allegria. La grande Festa di Sant’Antonio che si chiama quest’anno “Carri, Cippi e Pastellessa” a Portico di Caserta prevede anche la sfilata delle “battuglie” che si terrà nei giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio 2026.

A Portico di Caserta anche la sfilata delle “Battuglie di Pastellessa”

Portico di Caserta è il paese dei bottari e organizza sempre una grande festa, promossa ed organizzata dal Comune di Portico di Caserta in collaborazione con l’Associazione “Tradizioni, Canti e Suon a Sant’Antuono” con la tradizionale sfilata delle “Battuglie di Pastellessa” ovvero i Carri di Sant’Antuono, che sfileranno per le vie del paese mostrando le loro fantasie e trascinando i presenti con i ritmi dei bottari.

Sui carri ci saranno anche i “Bottari”, ovvero i percussionisti, i quali, utilizzando strumenti musicali composti da botti, tini e falci, ripropongono l’antica sonorità maceratese della “Pastellessa”.

La Pastellessa Maceratese è una pietanza della zona, e della vicina Macerata, a base di pasta e castagne lesse e cucinata, proprio, durante quest’occasione. E durante la festa, come da tradizione, ci sarà la vendita all’asta dei prodotti raccolti durante la processione del Santo o offerti dai fedeli, e poi degustazioni di pastellessa, giochi tradizionali e fuochi pirotecnici.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma e per gli orari delle sfilate verificare sulla pagina Facebook Carri – Ritmi e Pastellessa.

