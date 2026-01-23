Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 22 al 25 gennaio 2026

© Napoli da Vivere

Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 19,00 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si tiene come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano. La bella festa è organizzata dall’oratorio Don Bosco e, il ricavato della sagra “Do Zuffritte’ Sasicc’ e’ Friarielli” sarà devoluto alla Caritas parrocchiale per aiutare le famiglie bisognose. Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli

A Caserta la Mostra Scambio per Auto, moto, bici e ricambi d’epoca

Torna a Caserta sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 l’ottava edizione della Mostra Scambio un evento che accende la passione per i motori d’epoca. Presso il Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori d’epoca e per chi desidera vivere un vero e proprio viaggio nel tempo tra auto, moto e biciclette che hanno fatto la storia della motoristica nazionale ed internazionale.La Mostra Scambio è oramai un grande evento dedicato ad auto, moto e bici d’epoca, dove troveremo ricambi, accessori, manualistica, editoria specializzata e modellismo: un vero punto di riferimento per appassionati, collezionisti e club di settore che prevede l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni per coinvolgere famiglie, giovani e nuove generazioni, trasmettendo la passione per i motori storici come patrimonio culturale e identitario. A Caserta la Mostra Scambio

La Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend

A Sant’Antonio Abate ritorna anche quest’anno la Sagra della Porchetta, una grande e storica festa che si terrà su due weekend, dal 16 al 19 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio 2026, per la sua 48esima edizione. La grande festa si terrà nei giorni indicati al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 23:00 con tanti stand dove si troveranno i gustosissimi panini con la porchetta, e tanto altro buon cibo, e con un ricco programma di intrattenimento, tra cui i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e tanti altri eventi organizzati dall’Associazione Carnevale Abatese. La Sagra della Porchetta: programma

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 4 gennaio 2026, Saldi in Campania

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano

Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. Antonio ha conquistato la giuria dei maestri gelatieri con due creazioni di altissima qualità, ottenendo il primo posto assoluto con la granita al mandarino e un ulteriore piazzamento al sesto posto nella top ten con la granita al pistacchio, risultato che gli ha consentito di vincere ufficialmente la competizione. La granita siciliana migliore del mondo

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta una grande mostra sulle Regine di Napoli

Fino al 20 aprile 2026 nella Gran Galleria del Museo Reggia di Caserta una mostra di livello internazionale dal titolo “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” ci permetterà di conoscere le “Regine” di Napoli e il ruolo da loro esercitato dal Settecento alla prima metà del Novecento. In mostra oltre duecento opere provenienti da importanti musei. Le Regine di Napoli

