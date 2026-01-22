Massimo Ranieri al Teatro Augusteo di Napoli: orari, prezzi e repliche 23 gennaio–1 febbraio 2026

PH facebook Teatro Augusteo

Al teatro Augusteo di Napoli ritorna la versione teatrale di “Tutti i sogni Ancora in volo” con Massimo Ranieri. Un grande show dal vivo tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata.

Dal 23 gennaio al 1° febbraio 2026, un grande spettacolo di e con Massimo Ranieri dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare”, sarà al Teatro Augusteo di Napoli. Tutti i sogni ancora in volo è stato ideato e scritto da Eduardo Falcone e Massimo Ranieri ed è stato anche trasmesso, in due puntate dalla RAI.

La versione teatrale è un one-man show teatrale-musicale in due atti, della durata di circa 120 minuti tra esecuzioni live di brani monologhi, aneddoti e momenti di forte impatto emotivo.

“Tutti i sogni ancora in volo” nei grandi teatri italiani

Nello spettacolo ascolteremo bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. In scaletta tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato.

Sul palco del Teatro Augusteo anche una grande band che accompagnerà Ranieri dal vivo e che è formata da Claudio Storniolo (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre classiche ed elettriche), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (Sax e voce), Max Filosi (Sax e flauto).

Tutti i brani fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno, e che è stato prodotto dall’artista internazionale Gino Vannelli.

Massimo Ranieri al Teatro Augusteo: Tutti i dettagli dello spettacolo

Quando: Dal 23 gennaio al 1° febbraio 2026, un. Durata spettacolo: 2 ore circa

Dal 23 gennaio al 1° febbraio 2026, un. Durata spettacolo: 2 ore circa Dove: Teatro Augusteo – Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli 081 414243

Teatro Augusteo – Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli 081 414243 Biglietti : POLTRONA € 60.00 / GALLERIA € 45.00 biglietti disponibili

: POLTRONA € 60.00 / GALLERIA € 45.00 Maggiori informazioni: Teatro Augusteo Napoli

