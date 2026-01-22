Warhol vs Banksy a Napoli: la mostra evento a Villa Pignatelli (date, orari e prezzi)

Una mostra su due giganti dell’arte contemporanea, il sempre presente re della pop art Andy Warhol, e l’enigmatico e ancora sconosciuto Banksy, tra i maggiori esponenti della street art. Sono entrambi passati per Napoli: Warhol nel 1980 e Banksy nel 2010

Dal 22 gennaio al 2 giugno 2026 nella splendida Villa Pignatelli, a due passi dal lungomare di Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta.

In mostra oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro.

Warhol e Bansky: due artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni

La mostra “Passaggio a Napoli” è un racconto di come, a trent’anni di distanza, i due noti artisti abbiano subìto il fascino irresistibile di Napoli, di Partenope, di Pompei, del Vesuvio e di questa grande capitale culturale. Una mostra che oltre a mettere a confronto le opere dei due artisti offre una lettura del legame speciale che entrambi hanno avuto con Napoli, ed alcuni elementi di approfondimento scientifico sulla “Madonna con la pistola di Banksy” che possiamo ammirare liberamente in città.

Si trova infatti a Napoli l’unica opera in Italia dell’artista inglese Banksy il più famoso esponente mondiale della Street Art. E’ per strada, nel centro antico di Napoli, in Piazza Girolamini ed è visibile liberamente da tutti. La Madonna con la pistola di Banksy.

A Villa Pignatelli in mostra anche più di 50, tra vinili di Warhol firmati e cd con le copertine realizzate da Banksy, tutti dischi e manifesti iconici dei due artisti, come tra tutti la famosa banana del 1967 della copertina di The Velvet Underground & Nico, che sarà in dialogo con l’opera di Banksy dal titolo Pulp Fiction, in cui John Travolta anziché la pistola ha in mano la banana iconica di Warhol.

Dove: Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 – Napoli

Quando: dal 22 gennaio al 2 giugno 2026

Orari: ore 9.30 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16) – Tutti i giorni tranne il martedì

Prezzi: Biglietto intero 9 euro

Maggiori informazioni “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli” Info: tel. 376.2969496

