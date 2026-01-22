Dadà al Napoli Teatro Est: “Le Fiabe di Donna Ruvia” tra voce e musica

Due serate speciali Napoli Teatro Est con Dadà che porta il suo spettacolo di teatro-vocale in solo presso il teatro napoletano: Dadà tra voce e musica

Due serate da non perdere a Napoli il 24 e il 25 gennaio 2026: al Nest, il Napoli Teatro Est, arriva Dadà con Le Fiabe di Donna Ruvia, uno spettacolo teatro-vocale in solo, ispirato all’album Core in Fabula.

DADA’, che si chiama Gaia Eleonora Cipollaro, è una cantautrice, producer e art director napoletana molto apprezzata anche a livello internazionale tanto che ha aperto il tour italiano a giugno 2025 dei Massive Attack con la sua bella musica che unisce tradizione napoletana, world music ed elettronica.

E dopo aver portato il suo primo album “Core In Fabula” live in teatro, nei festival, nei club DADA’ propone per la prima volta uno spettacolo in una forma diversa da quella del concerto, in cui la recitazione fa da protagonista. Le fiabe di “Core In Fabula” ed altre inedite saranno portate in scena sotto forma di racconto in due eventi esclusivi al Teatro Nest. Prezzi sui 16 euro + prevendita.- Al Nest- Parcheggio gratuito – Info & WhatsApp: 081 19521956

