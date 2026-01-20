San Giovanniello in Festa: Notte Bianca alla 3° Municipalità di Napoli

© Napoli da Vivere

Spettacolo gratuito di Simone Schettino, spettacoli con gli Sbandieratori, Animazione e Mascheroni, I Mandolini Di Mastro Masiello, Le Tammorre del Gruppo Popolare Terra e Lavoro Animazione con Clown e tanto altro per la notte bianca nel cuore di Napoli

La Municipalità 3 del Comune di Napoli, che incluse i quartieri Stella e S. Carlo all’Arena ha organizzato per sabato 24 gennaio 2026 una bella festa da non perdere. “San Giovanniello in Festa” è una bella serata che prevede una Notte Bianca con tanti eventi e spettacoli in città, tra piazza Ottocalli e la vicina Piazza Gravina e un gran finale con uno spettacolo di Simone Schettino.

Il programma della serata del 24 gennaio ’26

Ore 18:00 – Piazza Ottocalli

Apertura con Spettacoli Sbandieratori

Animazione e Mascheroni

I Mandolini Di Mastro Masiello lungo Via Santi Giovanni e Paolo

Ore 19:00 – Piazza Gravina

Le Tammorre del Gruppo Popolare Terra e Lavoro

Animazione con Clown Scarabocchio

Spettacoli e Balli di Ritmi d’Oriente

0re 20:00 – Gran Finale

Spettacolo di Simone Schettino

Il comico, cabarettista e regista cinematografico napoletano che si autodefinisce il “fondamentalista napoletano” chiuderà questa speciale “San Giovanniello in Festa” la Notte Bianca con tanti eventi organizzata dalla 3^ Municipalità del Comune di Napoli con i quartieri di Stella e San Carlo Arena.

