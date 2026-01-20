Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 22 al 25 gennaio 2026

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 22 al 25 gennaio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 19,00 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si tiene come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano. La bella festa è organizzata dall’oratorio Don Bosco e, il ricavato della sagra “Do Zuffritte’ Sasicc’ e’ Friarielli” sarà devoluto alla Caritas parrocchiale le famiglie bisognose. Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli

A Caserta la Mostra Scambio per Auto, moto, bici e ricambi d’epoca

Torna a Caserta sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 l’ottava edizione della Mostra Scambio un evento che accende la passione per i motori d’epoca. Presso il Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori d’epoca e per chi desidera vivere un vero e proprio viaggio nel tempo tra auto, moto e biciclette che hanno fatto la storia della motoristica nazionale ed internazionale.La Mostra Scambio è oramai un grande evento dedicato ad auto, moto e bici d’epoca, dove troveremo ricambi, accessori, manualistica, editoria specializzata e modellismo: un vero punto di riferimento per appassionati, collezionisti e club di settore che prevede l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni per coinvolgere famiglie, giovani e nuove generazioni, trasmettendo la passione per i motori storici come patrimonio culturale e identitario. A Caserta la Mostra Scambio

A Napoli “San Giovanniello in Festa” la Notte Bianca con tanti eventi e Simone Schettino

La Municipalità 3 del Comune di Napoli, che incluse i quartieri Stella e S. Carlo all’Arena ha organizzato per sabato 24 gennaio 2026 una bella festa da non perdere. “San Giovanniello in Festa” è una bella serata di festa che prevede una Notte Bianca con tanti eventi e spettacoli in città, tra piazza Ottocalli e la vicina Piazza Gravina e un gran finale con uno spettacolo di Simone Schettino. Previsti Spettacoli Sbandieratori, Animazione e Mascheroni, i Mandolini di Mastro Masiello, le Tammorre del Gruppo Popolare Terra e Lavoro, Animazione con Clown Scarabocchio, Spettacoli e Balli di Ritmi d’Oriente e un Gran Finale con lo Spettacolo di Simone Schettino, “San Giovanniello in Festa”

La Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend

A Sant’Antonio Abate ritorna anche quest’anno la Sagra della Porchetta, una grande e storica festa che si terrà su due weekend, dal 16 al 19 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio 2026, per la sua 48esima edizione. La grande festa si terrà nei giorni indicati al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 23:00 con tanti stand dove si troveranno i gustosissimi panini con la porchetta, e tanto altro buon cibo, e con un ricco programma di intrattenimento, tra cui i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e tanti altri eventi organizzati dall’Associazione Carnevale Abatese. La Sagra della Porchetta: programma

Le Luci d’Artista a Salerno: 20° edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio a Napoli

Anche per gennaio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

