Lina Sastri al Teatro Cilea di Napoli con “Voce ‘e notte”

Uno spettacolo tra musiche e poesia, tra teatro e canzone, fino al bellissimo omaggio di Eduardo mio. nello stile più puro Lina Sastri

Dal 22 al 25 gennaio 2026 Lina Sastri porterà in scena il suo spettacolo “Voce ‘e notte” al Teatro Cilea del Vomero.

Uno spettacolo tra teatro e canzone nello stile più puro Lina Sastri che sarà per oltre 90 minuti sul palco tra parole e bella musica. Un racconto molto bello tra il personale e l’universale, muovendosi tra la tradizione napoletana che dialoga con le musiche del mondo. Voce ‘e notte” presenta le musiche del Maestro Adriano Pennino, con la regia della stessa Sastri in un viaggio artistico e umano di intensa poesia.

“Voce ‘e notte”:un’esperienza totalizzante tra concerto, confessione e rito teatrale

Uno spettacolo che è la sintesi di un lunghissimo e raffinato percorso svolto da Lina Sastri sin dai primi anni Novanta tra belle musiche e vera poesia e che spazia da Lina rossa e Cuore mio, a Appunti di viaggio e Pensieri all’improvviso, fino al bellissimo omaggio di Eduardo mio.

Uno spettacolo che rievoca passioni, riflessioni, affetti familiari e incontri artistici, tra cui gli omaggi all’amico Pino Daniele, tutto con musica dal vivo del pianoforte e la bella voce di Lina Sastri che conduce lo spettatore in un viaggio bellissimo.

