Al Teatro Mercadante di Napoli “Il Gabbiano” con Giuliana De Sio e Filippo Dini

Uno dei testi teatrali tra i più noti e rappresentati di sempre, Il Gabbiano di Anton Čechov che riporta sulle scene l’assurdità del destino umano tra diversi personaggi in una tenuta di campagna russa

Dal 21 gennaio al 1 febbraio 2026 a Napoli al Teatro Mercadante ci sarà “Il Gabbiano “ di Anton Cechov con Giuliana De Sio e Filippo Dini per la regia dello stesso Filippo Dini.

In scena, con Filippo Dini nel ruolo di Boris Aleskseevic Trigorin e la brava Giuliana De Sio in quello di Irina Nikolaevna Arkadina, ci sono Giovanni Drago (Kostantin Gavrilovic Treplev), Valerio Mazzucato (Petr Nikolaevic Sorin), Virginia Campolucci (Nina), Gennaro Di Biase (Il’ja Afanas’evic Šamraev), Angelica Leo (Polina Andreevna), Enrica Cortese (Maša), Fulvio Pepe (Evgeneij Sergeevic Dorn), Edoardo Sorgente (Semen Semenovic Medvedenko).

“Il Gabbiano”, uno dei testi teatrali tra i più noti e rappresentati di sempre

Il Gabbiano è un’opera teatrale del drammaturgo russo Anton Čechov, scritta nel 1895 e rappresentata per la prima volta nel 1896. È considerata la prima delle sue quattro grandi opere teatrali e racconta l’assurdità del destino umano tra diversi personaggi in una tenuta di campagna russa.

L’opera ruota attorno a un gruppo di artisti e intellettuali in una tenuta di campagna, dove si intrecciano amori non corrisposti, rivalità artistiche e illusioni infrante, culminando nel tragico suicidio di Konstantin, giovane drammaturgo, dopo che il suo amore per Nina viene respinto e lei stessa viene abbandonata da Trigorin, lo scrittore di successo. Il Gabbiano esplora l’incapacità dei personaggi di realizzare i propri desideri e la ricerca della felicità, analizzando la complessità delle relazioni umane e l’inutilità della vita di provincia russa.

L’uccello del titolo, il Gabbiano è un simbolo importante di innocenza distrutta e vulnerabilità artistica, e viene ucciso senza motivo da Konstantin, uno dei personaggi e poi rievocato da Nina, che si paragona ad esso. Il Gabbiano ci rappresenta un’umanità sospesa, piena di indecisioni, delusioni e incapacità di agire, che si dirige inesorabilmente verso l’oblio: una forte testimonianza dell’assurdità del destino umano.

Produzione TSV – Teatro Nazionale, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano.- durata: 2h e 30’ più intervallo

