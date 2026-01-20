Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

© ph Nocera Ivan - facebook Teatro di Napoli

Ripartono le visite-performance itineranti che ci condurranno alla scoperta del grande Teatro napoletano che fu di Eduardo De Filippo facendoci scoprire quel rapporto inscindibile che lega il teatro ad Eduardo e alla città

Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo. L’evento vede la regia di Antonello Cossia ed è realizzato con i giovani attori ex allievi della scuola del Teatro di Napoli a cura di Artèpolis e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo.

Un’esperienza entusiasmante ed immersiva con un percorso inedito e originale, per conoscere il Teatro San Ferdinando lungo i suoi spazi, da quelli pubblici come il grande foyer, la mostra permanente del Museo dell’attore, la sala, il palcoscenico, a quelli “riservati” come il “sottopalco” ligneo originale e fino al “camerino” del grande Maestro.

Un viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo.

Eduardo punto e da capo: gli appuntamenti al Teatro San Ferdinando

La regia dell’evento è di Antonello Cossia e la compagnia è costituita da sei giovani attori formati alla scuola del Teatro Nazionale di Napoli, che rispondono alle caratteristiche richieste per aderire alla drammaturgia eduardiana costruita interamente dal tema che si intende trattare. Gli attori sono Carmine Benitozzi, Angela Bertamino, Sabrina Bruno, Viviana Curcio, Matteo De Luca, Alfredo Mundo

A partire dalla Buvette di Eva, punto di ristoro dal forte valore di impresa sociale femminile, fino a giungere nella platea del teatro, si snoderà un percorso performativo, spettacolare, teatrale che prendendo spunto dai fasti del Varietà e dall’Operetta, proverà a raccontare la vita, la passione e il profondo coinvolgimento di artisti che immolavano totalmente la propria vita per rendere grande e luminosa la Storia del Teatro. Nel segno di una continuità che arriva fino ai nostri giorni.

Le date dell’evento al Teatro San Ferdinando di Napoli

Gli eventi si svolgono alle ore 11. In alcuni casi alle ore 17

GENNAIO 2026

17/01/2026 11:00

18/01/2026 11:00

20/01/2026 11:00

21/01/2026 11:00

22/01/2026 11:00

23/01/2025 11:00

24/01/2026 11:00

25/01/2026 11:00

31/01/2026 11:00

FEBBRAIO 2026

01/02/2026 11:00

02/02/2026 17:00

07/02/2026 11:00

08/02/2026 11:00

14/02/2026 11:00

15/02/2026 11:00

21/02/2026 11:00

22/02/2026 11:00

23/02/2026 17:00

28/02/2026 11:00

MARZO 2026

01/03/2026 11:00

Ingressi: Posto unico intero € 10,00 anche su VivaTicket

Maggiori informazioni – Prenotazioni in biglietteria: tel. 081.5513396 – Teatro San Ferdinando

