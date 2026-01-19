“Mostra Scambio” dedicata ad Auto, moto, bici e ricambi d’epoca a San Marco Evangelista (CE)

PH Facebook Mostra Scambio Caserta

Ritorna a Caserta l’8° edizione della mostra “Scambio” dedicata alle auto, moto, bici e ricambi d’epoca: un viaggio tra passione, tradizione e motori che hanno fatto la storia.

Torna a Caserta sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 l’ottava edizione della Mostra Scambio un evento che accende la passione per i motori d’epoca. Presso il Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista un appuntamento per tutti gli appassionati di motori d’epoca e per chi desidera vivere un vero e proprio viaggio nel tempo tra auto, moto e biciclette che hanno fatto la storia della motoristica nazionale ed internazionale.

La Mostra Scambio è oramai un grande evento dedicato ad auto, moto e bici d’epoca, dove troveremo ricambi, accessori, manualistica, editoria specializzata e modellismo.

Un vero punto di riferimento per appassionati, collezionisti e club di settore che prevede l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni per coinvolgere famiglie, giovani e nuove generazioni, trasmettendo la passione per i motori storici come patrimonio culturale e identitario.

Alla mostra Scambio ci saranno le grandi icone del Made in Italy, rappresentate in particolare dal Vespa Club d’Italia e dal Fiat 500 Club Italia, simboli che hanno segnato la storia della mobilità, non solo italiana ma internazionale, e che continuano ancora oggi a emozionare e a raccontare un’epoca fatta di ingegno, stile e passione.

Per questa edizione ci sarà, per la prima volta, la partecipazione dell’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris”, che in sinergia con il Fiat 500 Club Italia porterà all’interno della manifestazione momenti di show cooking abbinato all’iconica 500 d’epoca.

Dopo il successo delle precedenti un’ottava edizione che si preannuncia come una delle più ricche e partecipate di sempre. L’evento si svolge totalmente al coperto.

Mostra Scambio – Polo Fieristico A1Expò – Caserta Sud

Dal 24 al 25 Gennaio 2026 – Sabato 9:00–18:00 | Domenica 9:00–17:00 Ingresso gratuito fino a 18 anni Ridotto 5€ (donne, giovani 18-35, tesserati club convenzionati) Intero 8€

Ingresso senza prenotazione si paga direttamente in fiera

Maggiori informazioni – Mostra Scambio – Polo Fieristico A1Expò – Caserta Sud

