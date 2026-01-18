Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio

© Napoli da Vivere

29° edizione per una festa a San Sebastiano al Vesuvio: la sagra Dò Zuffritte, e Sasicc’ e’ Friariell

Sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 19,00 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si tiene come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano.

La bella festa è organizzata dall’oratorio Don Bosco. Non ci saranno grandi nomi della musica alla sagra ma tanto cibo preparato con cura per una serata allietata da momenti musicali da parte dei giovani della comunità parrocchiale con l’intento di stare tutti assieme e passare momenti sereni con tanto buon cibo.

Un evento che ogni anno riscuote sempre un buon successo di partecipanti anche perché si svolge con il patrocinio della Caritas Parrocchiale ed è organizzata dall’oratorio Don Bosco.

Il soffritto napoletano: ‘o suffritt’

Il soffritto di maiale, o zuppa forte, conosciuto come ‘o suffritt’, è il classico piatto tipico napoletano preparato con le frattaglie del maiale, cioè con il fegato, cuore, polmone, milza e trachea e poi saranno soffritti con strutto, olio d’oliva extra vergine, salsa di pomodoro e tante spezie anche piccanti. Il soffritto si può gustare in tanti modi come ad esempio, a zuppa su pane tostato o sulla pasta che rende speciale o assieme ai panini croccanti con salsicce e friarielli.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli: Prezzi e data

Quando : Sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 19,00

: Sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 19,00 Dove : le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio

: le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio Prezzo biglietto : Ingresso gratuito

