La Preside con Luisa Ranieri su Rai1: la trama della 2 puntata del 19 gennaio

Un’inarrestabile Luisa Ranieri con una nuova fiction girata a Napoli ed ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e del riscatto educativo e sociale

Iniziata su RAI 1 il 12 gennaio 2026 “La Preside” una bella serie televisiva girata a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, che ci racconta le vicende della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Anna Maria Ortese, interpretata da Luisa Ranieri e delle sue battaglie quotidiane per far rinascere la scuola, abbandonata a se stessa con aule fatiscenti, ragazzi diffidenti e un ambiente urbano ostile al cambiamento.

La storia è ambientata a Caivano, in un grande quartiere popolare costruito dopo il terremoto con palazzoni oramai trascurati e abitati da troppe persone dove la scuola dovrebbe assumere un ruolo centrale per la rinascita della zona. La serie è stata girata a San Giovanni a Teduccio, quartiere periferico di Napoli ex zona storia industriale con strade ampie, edifici popolari, fabbriche dismesse che oggi, grazie alla presenza dell’Università e delle sue Accademy si avvia alla rinascita.

La serie che sta già appassionando tutti raggiungendo alti share

Già alla prima puntata la serie “La Preside” sta già appassionando i telespettatori: le avventure quotidiane per far rinascere la scuola e farla diventare un presidio di legalità e di cultura nel quartiere richiamano già migliaia di telespettatori. Luisa Ranieri interpreta con passione la parte di una donna visionaria e ostinata che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese.

Con lei nel cast anche Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Luigi D’Oriano, Alessandro De Martino. La serie vede la regia di Luca Miniero un regista noto per film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Napoli milionaria” e serie TV popolari come “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, “Noi del Rione Sanità” e tanti altri e nasce da un’idea di Luca Zingaretti, che ha collaborato in tutte le fasi realizzative. La serie TV sarà presentata in 4 serate in prima visione su Rai 1

“La preside”: la trama della seconda puntata: terzo e quarto episodio del 19 gennaio

Nella prima puntata abbiamo visto Eugenia Liguori, “la Preside” scegliere di sua volontà come primo incarico del suo nuovo lavoro la sede “disagiata” della scuola Ortese, rifiutata da altri dirigenti prima di lei. E la trova in uno stato di degrado e abbandono, circondata da ambienti criminali e da un alto disagio sociale. L’ambiente circostante le è ostile e ha come alleato solo il maresciallo dei Carabinieri, Corsi ma va avanti nella sua battaglia per dimostrare che il cambiamento è possibile, tanto che la chiamano “a pazza”. Si muove di persona per riportare gli studenti a scuola e trasformare l’istituto in un riferimento per il quartiere scontrandosi anche con Giuliana ‘A Vesuviana, moglie di un camorrista di rango e madre di Nicola, un ragazzo che non frequenta più la scuola. Durante un blitz della polizia la preside protegge Nicola stringendo un patto con lui: non farà vedere ai poliziotti un video compromettente ma lui deve frequentare la scuola.

Per risollevare la scuola la preside si scontra anche contro l’assenteismo dei docenti e l’assenza dei servizi sociali e arriva anche ad organizzare un video per presentare la scuola e recuperare i ragazzi. Il video sui social ha successo e arriva a Caivano Vittorio, un professore di lettere che viene da Trieste ed è pronto a lavorare assieme ad Eugenia. Nei nuovi episodi Eugenia si dedica di persona al recupero di studenti come Marita, costretta in casa dal fidanzato oppressivo e a Mario, vittima di bullismo e per questo sacrifica la sua vita in famiglia e il figlio Andrea ne risente. Nel suo lavoro le da una mano il nuovo prof. Vittorio che con i suoi modi garbati riesce a diventare amico di Margherita, figlia del custode che nella scuola ha avviato una lavanderia abusiva. La Preside riesce a riportare Marita a scuola salvandola dal fidanzato e si dà da fare con altri ragazzi ma viene minacciata e per poco non viene investita da un furgone. Giuliana ‘A Vesuviana, madre di Nicola, inizia a capire le buone intenzioni di Eugenia e tenta di farle capire che chi la ostacola sono le istituzioni e non le famiglie della zona.

