Il Mio Canto Libero: Il Mito di Lucio Battisti rivive nella Chiesa Anglicana di Napoli

Un omaggio al genio della musica italiana: un viaggio emozionale tra musica e racconti in una location suggestiva
Ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Sabato 24 gennaio
Sabato 24 gennaio 2026, dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, NOMEA torna a celebrare l’universo di Lucio Battisti. La cornice d’eccezione sarà la Chiesa Anglicana di Napoli, un gioiello neogotico nel cuore di Chiaia, dove la musica e le arcate storiche trasformeranno il concerto in un’esperienza sensoriale profonda.
Lo Spettacolo: Tre Voci, Un’Unica Emozione
Non una semplice celebrazione, ma una reinterpretazione intima e originale dei capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana. Da “29 Settembre” a “I Giardini di Marzo”, fino all’iconica “Il Mio Canto Libero”.
Sul palco, tre cantanti d’eccezione offriranno una performance coinvolgente ma allo stesso tempo sensibile dei brani: Arianna Sannino, A Smile From Godzilla e Antonio Paduano.
A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Giovanni Del Monte, che curerà lo storytelling della serata con aneddoti, curiosità e storie inedite sulla vita di Battisti, intrecciando musica e narrazione.
Il Mio Canto Libero alla Chiesa Anglicana di Napoli – come partecipare
- Data: Sabato 24 Gennaio 2026
- Location: Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale 15B
- Orari: Apertura h. 17.45 | Inizio Concerto h. 18.30 (ultimi posti disponibili)
- Contributo: 15 € Adulti | Gratuito per bambini fino a 5 anni
- Prenotazione Obbligatoria: Inviare un messaggio WhatsApp al 375.6139180
- La Chiesa Anglicana si può raggiungere
- in Metro: Linea 2 – fermata Piazza Amedeo (a pochi minuti a piedi)
- In Auto – Disponibilità di diversi parcheggi privati a pochi passi dalla struttura
- con la Funicolare di Chiaia – fermata Piazza Amedeo (a pochi minuti a piedi).
Maggiori informazioni – Sito Ufficiale NOMEA
