Il Mio Canto Libero: Il Mito di Lucio Battisti rivive nella Chiesa Anglicana di Napoli

Un omaggio al genio della musica italiana: un viaggio emozionale tra musica e racconti in una location suggestiva

Contenuto sponsorizzato #adv

Ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Sabato 24 gennaio

Sabato 24 gennaio 2026, dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, NOMEA torna a celebrare l’universo di Lucio Battisti. La cornice d’eccezione sarà la Chiesa Anglicana di Napoli, un gioiello neogotico nel cuore di Chiaia, dove la musica e le arcate storiche trasformeranno il concerto in un’esperienza sensoriale profonda.

Lo Spettacolo: Tre Voci, Un’Unica Emozione

Non una semplice celebrazione, ma una reinterpretazione intima e originale dei capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana. Da “29 Settembre” a “I Giardini di Marzo”, fino all’iconica “Il Mio Canto Libero”.

Sul palco, tre cantanti d’eccezione offriranno una performance coinvolgente ma allo stesso tempo sensibile dei brani: Arianna Sannino, A Smile From Godzilla e Antonio Paduano.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Giovanni Del Monte, che curerà lo storytelling della serata con aneddoti, curiosità e storie inedite sulla vita di Battisti, intrecciando musica e narrazione.

Il Mio Canto Libero alla Chiesa Anglicana di Napoli – come partecipare

Data: Sabato 24 Gennaio 2026

Sabato 24 Gennaio 2026 Location : Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale 15B

: Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale 15B Orari : Apertura h. 17.45 | Inizio Concerto h. 18.30 (ultimi posti disponibili )

: Apertura h. 17.45 | Inizio Concerto h. 18.30 ) Contributo: 15 € Adulti | Gratuito per bambini fino a 5 anni

15 € Adulti | Gratuito per bambini fino a 5 anni Prenotazione Obbligatoria: Inviare un messaggio WhatsApp al 375.6139180

La Chiesa Anglicana si può raggiungere in Metro: Linea 2 – fermata Piazza Amedeo (a pochi minuti a piedi) In Auto – Disponibilità di diversi parcheggi privati a pochi passi dalla struttura con la Funicolare di Chiaia – fermata Piazza Amedeo (a pochi minuti a piedi).



Maggiori informazioni – Sito Ufficiale NOMEA

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.