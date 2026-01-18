Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 gennaio 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Gli eventi a Napoli nella settimana da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Il Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Il Nabucco di Giuseppe Verdi sarà in scena dal 18 al 31 gennaio al Teatro San Carlo nell’allestimento, prodotto da Opernhaus Zürich e con Riccardo Frizza che dirigerà l’Orchestra e il Coro. Tra l’eccezionale cast ci saranno anche Ludovic Tézier e Marina Rebeka. Nabucco di Giuseppe Verdi

“Il Mio Canto Libero”: Il Mito di Lucio Battisti rivive nella Chiesa Anglicana di Napoli

Sabato 24 gennaio 2026, dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, NOMEA torna a celebrare l’universo di Lucio Battisti. La cornice d’eccezione sarà la Chiesa Anglicana di Napoli, un gioiello neogotico nel cuore di Chiaia, dove la musica e le arcate storiche trasformeranno il concerto in un’esperienza sensoriale profonda. “Il Mio Canto Libero nella Chiesa Anglicana

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

The Wall al Teatro Bellini di Napoli: 3 serate evento con la grande musica dei Pink Floyd

Grande musica dal vivo dal 22 al 24 gennaio con i Pink Floyd Legend al Teatro Bellini, con la versione integrale di The Wall, la grande opera rock dal vivo. I Pink Floyd Legend sono il miglior gruppo italiano omaggio dei Pink Floyd, The Wall al Teatro Bellini

“Fake News” il nuovo divertente spettacolo di Alessandro Siani a Napoli

Il nuovo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo Fake News arriva a Napoli al Teatro Diana del Vomero dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 con più di 35 date, scritto, diretto e interpretato da lui stesso. “Fake News” Alessandro Siani

Peppe Iodice al Teatro Acacia di Napoli con il suo spettacolo “Ho visto Maradona”

Peppe Iodice sarà dal 15 al 24 gennaio 2025 al teatro Acacia di Napoli il suo nuovo e divertentissimo spettacolo dal titolo “Ho visto Maradona”. Peppe Iodice al Teatro Acacia

“We love Enzo”: la rassegna che ricorda Enzo Moscato alla Sala Assoli e al Teatro Nuovo

Dal 13 gennaio al 22 febbraio 2026 a Napoli si terrà la IV edizione di “We love Enzo” un progetto-dedica ad Enzo Moscato il grande drammaturgo, regista e attore scomparso il 13 gennaio 2024. “We love Enzo”

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Cappella Sansevero a Napoli: due appuntamenti speciali da non perdere. Come partecipare

Due appuntamenti speciali al Museo della Cappella Sansevero tra arte, storia e le meraviglie del suo tempio barocco. Si inizia lunedì 19 gennaio sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e poi nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche. Eventi speciali a Cappella Sansevero

Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Gennaio 2026

Per tutto il mese di gennaio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena “Incontri di Archeologia”

l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Altre cose da fare in settimana a Napoli

“La Preside” con Luisa Ranieri su Rai1: la trama della 2 puntata del 19 gennaio

Iniziata su RAI 1 il 12 gennaio 2026 “La Preside” una bella serie televisiva girata a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, che ci racconta le vicende della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano, interpretata da Luisa Ranieri e delle sue battaglie quotidiane per far rinascere la scuola, abbandonata a se stessa con aule fatiscenti, ragazzi diffidenti e un ambiente urbano ostile al cambiamento. Trama della seconda puntata

Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 19,00 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si tiene come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano. Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Pista di Pattinaggio al Vulcano Buono fino al 15 febbraio

Al Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, oltre a tanti convenientissimi saldi rimarrà la bella pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’Arena centrale del Centro. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà aperta fino al 15 febbraio Christmas dreams Vulcano Buono

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata