Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 gennaio 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend
È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.
Gli eventi a Napoli nella settimana da lunedì 19 a sabato 24 gennaio 2026
Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli
Il Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
Il Nabucco di Giuseppe Verdi sarà in scena dal 18 al 31 gennaio al Teatro San Carlo nell’allestimento, prodotto da Opernhaus Zürich e con Riccardo Frizza che dirigerà l’Orchestra e il Coro. Tra l’eccezionale cast ci saranno anche Ludovic Tézier e Marina Rebeka. Nabucco di Giuseppe Verdi
“Il Mio Canto Libero”: Il Mito di Lucio Battisti rivive nella Chiesa Anglicana di Napoli
Sabato 24 gennaio 2026, dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, NOMEA torna a celebrare l’universo di Lucio Battisti. La cornice d’eccezione sarà la Chiesa Anglicana di Napoli, un gioiello neogotico nel cuore di Chiaia, dove la musica e le arcate storiche trasformeranno il concerto in un’esperienza sensoriale profonda. “Il Mio Canto Libero nella Chiesa Anglicana
Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere
Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo
The Wall al Teatro Bellini di Napoli: 3 serate evento con la grande musica dei Pink Floyd
Grande musica dal vivo dal 22 al 24 gennaio con i Pink Floyd Legend al Teatro Bellini, con la versione integrale di The Wall, la grande opera rock dal vivo. I Pink Floyd Legend sono il miglior gruppo italiano omaggio dei Pink Floyd, The Wall al Teatro Bellini
“Fake News” il nuovo divertente spettacolo di Alessandro Siani a Napoli
Il nuovo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo Fake News arriva a Napoli al Teatro Diana del Vomero dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 con più di 35 date, scritto, diretto e interpretato da lui stesso. “Fake News” Alessandro Siani
Peppe Iodice al Teatro Acacia di Napoli con il suo spettacolo “Ho visto Maradona”
Peppe Iodice sarà dal 15 al 24 gennaio 2025 al teatro Acacia di Napoli il suo nuovo e divertentissimo spettacolo dal titolo “Ho visto Maradona”. Peppe Iodice al Teatro Acacia
“We love Enzo”: la rassegna che ricorda Enzo Moscato alla Sala Assoli e al Teatro Nuovo
Dal 13 gennaio al 22 febbraio 2026 a Napoli si terrà la IV edizione di “We love Enzo” un progetto-dedica ad Enzo Moscato il grande drammaturgo, regista e attore scomparso il 13 gennaio 2024. “We love Enzo”
Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli
Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà
Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città
Cappella Sansevero a Napoli: due appuntamenti speciali da non perdere. Come partecipare
Due appuntamenti speciali al Museo della Cappella Sansevero tra arte, storia e le meraviglie del suo tempio barocco. Si inizia lunedì 19 gennaio sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e poi nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche. Eventi speciali a Cappella Sansevero
Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Gennaio 2026
Per tutto il mese di gennaio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend
“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato
Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena “Incontri di Archeologia”
l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico
Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso
Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli
A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli
Altre cose da fare in settimana a Napoli
“La Preside” con Luisa Ranieri su Rai1: la trama della 2 puntata del 19 gennaio
Iniziata su RAI 1 il 12 gennaio 2026 “La Preside” una bella serie televisiva girata a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, che ci racconta le vicende della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano, interpretata da Luisa Ranieri e delle sue battaglie quotidiane per far rinascere la scuola, abbandonata a se stessa con aule fatiscenti, ragazzi diffidenti e un ambiente urbano ostile al cambiamento. Trama della seconda puntata
Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio
Sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 19,00 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si tiene come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano. Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli
I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026
Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania
Pista di Pattinaggio al Vulcano Buono fino al 15 febbraio
Al Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, oltre a tanti convenientissimi saldi rimarrà la bella pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’Arena centrale del Centro. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà aperta fino al 15 febbraio Christmas dreams Vulcano Buono
Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson
Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city
Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana
Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”
Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri
Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi
Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2
Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli
La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli
Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte
“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli
Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”
Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,
A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”
Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”
Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio
A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio
A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio
Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico
- Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondoconserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro
- Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso
- L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napolicon oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”
- Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museumcon le opere più belle Jago Museum
- Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz”che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”
- Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia
- A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo
- A Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),Museo Darwin Dohrn
- Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”
- Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale -il Gabinetto Segreto
- Al MANN una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del BronzoLa Piana Campana
- Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo – Nel Centro Antico Museo dell’Acqua
- Il Museo Filangieri: tanti capolavori vicino al Duomo di Napoli –. Il Museo Filangieri.
I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana
- Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto – Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” allaSanità tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina. Locanda del Monacone
- N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina – Tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, .N’ATA COSA a Napoli,
- Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola – Un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola
- Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia – La Guida Michelin 2025premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin
- 50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia – La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista
- Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità – Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli
- Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025 – L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regionenella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania
- Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau. Gay-Odin riapre a via Chiaia
- Da Renella: carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali Braceria Hamburgeria Renella
- Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli –Casa della Pizza
- La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi –La “Tattoria” al Vomero
- Gelatosità apre anche a via Foria: il Gelato di Qualità nel Cuore di Napoli –Gelatosità a via Foria
- Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana – Casa Reale a Via San Carlo
- Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli – a Viale Gramsci. Totò Sapore
- Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli – Tra le centinaia di ottime pizzerieLe 6 migliori pizzerie storiche di Napoli
- All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane All’Antico Vinaio apre a Napoli
- Street food a Napoli:dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso
- Street food a Napoli: dove trovare il miglior cibo da strada a Napoli
- Street food:10 panini da non perdere in Campania secondo Puok e Med
- 50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano – 50 Top Pizza World
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata
