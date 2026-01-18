Blue Monday Sansevero 2026 alla Cappella Sansevero: ingresso scontato + foto consentite

© Marco Ghidelli per Cappella Sansevero

Per il mese di gennaio al Museo della Cappella Sansevero di Napoli ci saranno due appuntamenti speciali: il primo è il Blue Monday che prevede ingresso a costo ridotto e, eccezionalmente, la possibilità di scattare fotografie. Il secondo prevede un weekend di visite guidate tematiche per festeggiare il compleanno del principe Raimondo di Sangro

Due appuntamenti speciali a Napoli al Museo della Cappella Sansevero per immergersi nell’arte, nella storia e nelle meraviglie del suo tempio barocco. Si inizia lunedì 19 gennaio 2026, quando in occasione del Blue Monday, sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e, eccezionalmente, scattare fotografie, con il proprio smartphone e senza usare attrezzature professionali o cavalletti. Poi nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche per festeggiare il compleanno del principe Raimondo di Sangro, genio poliedrico dall’insaziabile curiosità.

Lunedì 19 gennaio 2026 – Blue Monday Sansevero

Il Museo Cappella Sansevero ha scelto di trasformare il terzo lunedì di gennaio, definito come il giorno più “triste” dell’anno, in un momento speciale- Per un solo giorno, lunedì 19 gennaio 2026, i visitatori potranno partecipare al Blue Monday Sansevero ed entrare al Museo con un biglietto di ingresso ridotto a 9 euro , invece che a 12 euro, e in via del tutto eccezionale scattare foto, normalmente interdette durante i regolari orari di apertura al pubblico, alle opere del museo dal Cristo velato alle straordinarie creazioni che animano l’universo del principe di Sansevero. Un’occasione unica per conoscere il monumento barocco ei suoi capolavori, e lasciare che la bellezza strappi via ogni malinconia. ( NB possibilità di fotografare solo con il proprio smartphone. Non sarà consentito l’utilizzo di attrezzature professionali o cavalletti.)

Ingresso ridotto e possibilità di fare foto

Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio – Buon compleanno principe!

Le iniziative al Museo Cappella Sansevero proseguono venerdì 30 gennaio, sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio con tre giorni di visite guidate speciali condotte dallo staff dei servizi educativi del Museo, per festeggiare il compleanno di Raimondo di Sangro (30 gennaio 1710). Un tour attraverso la storia della Cappella, le sue meraviglie e la vita del principe di Sansevero, in cui si racconteranno aneddoti e curiosità sull’inventore, letterato, mecenate, cultore del libero pensiero e delle scienze, primo Gran Maestro della Massoneria napoletana , originale interprete dei fermenti innovatori della Napoli settecentesca. Nei laboratori sotterranei del suo palazzo, in largo San Domenico Maggiore, si dedicò a sperimentazioni nei più disparati campi delle scienze e delle arti, dalla chimica all’idrostatica, dalla tipografia alla meccanica, raggiungendo risultati che apparvero “prodigiosi” ai contemporanei. Le visite sono in lingua italiana della durata di circa 30 minuti.

Visite guidate speciali dedicate al compleanno di Raimondo di Sangro

La visita è in italiano e ha una durata di circa 30 minuti.

Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Per visitare il Museo durante il Blue Monday e per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito ufficiale

Il Museo Cappella Sansevero è a Napoli, Via Francesco De Sanctis 19/21

Orari – Tutti i giorni: 9.00 – 19.00 – Chiuso il martedì – Ultimo ingresso – 30 min. prima della chiusura

