Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 15 al 18 gennaio 2026

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo fine settimana

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 15 al 18 gennaio 2026. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio tanti altri eventi divisi per argomento

Eventi, Sagre, Visite Guidate e Luoghi da non perdere in Campania nel WE

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Gli altri eventi da non perdere nel Weekend in Campania

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete sul sito per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi, Sagre e Visite Guidate da non perdere in Campania nel WE

A’ Carcar E Sant’Antuono: a Solofra la notte del grande “focarone”

Sabato 17 gennaio 2026, nella storica Località Balsami di Solofra nell’avellinese, si potrà partecipare ad uno dei riti più antichi e sentiti della zona: A’ Carcar e Sant’Antuono, in onore di Sant’Antonio Abate. La festa, oltre all’accensione del tradizionale falò, vedrà in genere la partecipazione di gruppi di “Zeze” e di gruppi popolari con cui ballare a ritmo di musica folkloristica, momenti che segnano l’apertura dello storico Carnevale di Solofra. A’ Carcar E Sant’Antuono: a Solofra

La Notte dei Falò e della Tammorra a Cicciano: musica, tradizione e Falò di Sant’Antonio

Anche quest’anno Sabato 17 Gennaio 2026, alle ore 20:00, nel giorno di Sant’Antonio Abate, a Cicciano vicino Napoli, ai piedi del Grande Fucarone fuori la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Via Matteotti, si terrà una grande festa. Ci sarà l’accensione del grande falò, simbolo di purificazione, rinascita e protezione, che illuminerà la notte e scalderà i cuori e poi una grande festa con il ritmo travolgente della tammorra, delle nacchere e dei tamburi, per una danza senza tempo attorno al fuoco. Una grande festa per S. Antonio Abate che avrà il suo momento culminante con il tradizionale falò di Sant’Antonio Abate, che si ripete da più di 50 anni assieme alla notte speciale della Tammorra. La Notte dei Falò e della Tammorra

La Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, eventi e sapori antichi

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 ritorna la notte dei Falò di Nusco, una bella e antica festa da non perdere, con tre giornate e serate di eventi che animeranno il caratteristico borgo dell’avellinese. A Nusco per tre giorni ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica, musica popolare e visite guidate per una festa che trova le sue origini nel lontano 1656, quando la peste provocò 1200 vittime e furono accesi tanti falò come mezzo di purificazione corporale e spirituale. Ed anche quest’anno nei tre giorni a Nusco ci saranno visite guidate nel centro storico e un servizio navetta per i turisti attivo il 17 e il 18. Le visite guidate, nei tre giorni, si terranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La Notte dei Falò a Nusco

La Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend

A Sant’Antonio Abate ritorna anche quest’anno la Sagra della Porchetta, una grande e storica festa che si terrà su due weekend, dal 16 al 19 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio 2026, per la sua 48esima edizione. La grande festa si terrà nei giorni indicati al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 23:00 con tanti stand dove si troveranno i gustosissimi panini con la porchetta, e tanto altro buon cibo, e con un ricco programma di intrattenimento, tra cui i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e tanti altri eventi organizzati dall’Associazione Carnevale Abatese. La Sagra della Porchetta: programma

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri a Macerata Campania

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S.Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari/religiose della Campania. Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa”, che a partire da sabato 10 gennaio animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio 2026. ‘A Festa ‘E Sant’Antuono a Macerata Campania

Festa dei Fucanoli a Campagna tra i Falò, la musica popolare e la cucina tipica locale

Ritorna anche quest’anno da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 a Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la grande festa dell’acqua, la bella festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli. Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica. La manifestazione è organizzata dal Comune di Campagna e dalla Pro Loco. Festa dei Fucanoli a Campagna

A Montoro, in Irpinia, le Notti delle Campanelle tra Tradizione, Sapori e Musica

Il 17 e il 18 gennaio 2026 nella frazione di Caliano di Montoro, nell’avellinese ritorna la bella festa delle “Le Notti delle Campanelle” una iniziativa, che si terrà assieme con la festa patronale di Sant’Antonio Abate tra buon cibo e vino locale, buona musica popolare e tradizioni locali. Anche quest’anno Le Notti delle Campanelle saranno un’occasione per scoprire i buoni sapori del territorio, ritrovandosi insieme in un ambiente familiare e festoso. Un percorso tutto al coperto che valorizza la tradizione contadina e il calore della comunità locale. le Notti delle Campanelle

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 4 gennaio 2026, Saldi in Campania

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta una grande mostra sulle Regine di Napoli

Fino al 20 aprile 2026 nella Gran Galleria del Museo Reggia di Caserta una mostra di livello internazionale dal titolo “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” ci permetterà di conoscere le “Regine” di Napoli e il ruolo da loro esercitato dal Settecento alla prima metà del Novecento. In mostra oltre duecento opere provenienti da importanti musei. Le Regine di Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata