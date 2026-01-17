Notte bianca e show di Simone Schettino a Castellammare di Stabia

Domenica 18 gennaio sarà una giornata piena di eventi a Castellammare di Stabia in attesa della festa del Santo Patrono San Catello di lunedì. Si inizia di mattina con il Mercatino della Terra dii ‘Slow Food’ e poi in pomeriggio uno Spettacolo Acrobatico, lo show gratuito di Simone Schettino in serata e la Notte Bianca nel Centro Antico

Chiude in bellezza la rassegna “Luce di Stabia” il ricco programma di eventi natalizi a Castellammare di Stabia che arriva fino alla festa del suo santo patrono San Catello con la tradizionale processione del 19 Gennaio 2026.

La festa a Castellammare inizia domenica 18 gennaio 2026 con una giornata tutta da vivere per accompagnare Castellammare di Stabia verso la festa patronale di San Catello. Una giornata piena di eventi che animeranno la città tra Centro Antico e Villa Comunale con tanta comicità, musica, tradizione, sapori e tanta voglia di stare insieme.

Da non perdere la Notte Bianca che inizierà dalle ore 18.30 e coinvolgerà chiese e negozi che resteranno aperti, tra artisti di strada, e attori di varie associazioni che animeranno strade e piazze del centro storico stabiese.

Una giornata tutta da vivere nell’attesa della processione del santo patrono la mattina di lunedì, con la città tutta in festa per il suo patrono San Catello.

Il programma degli eventi di Domenica 18 gennaio 2026

dalle ore 8.30 – MERCATINO DELLA TERRA ‘SLOW FOOD’ in Villa Comunale

dalle ore 18.30 alle ore 22.30 – NOTTE BIANCA nel Centro Antico

dalle ore 18.30 – SPETTACOLO ACROBATICO in Piazza Giovanni XXIII

Alle ore 20.30 – SIMONE SCHETTINO SHOW in Villa Comunale

Maggiori informazioni – Città di Castellammare di Stabia

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.