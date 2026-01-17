Archeofestival 2026: visite gratuite e reading per conoscere il Museo Campano di Capua

Un pomeriggio gratuito al Museo Campano di Capua parlando di popoli, lingue e culture della Campania. Una bella occasione per conoscere l’importante museo e le tante interessanti opere conservate tra cui quelle del santuario della Mater Matuta, le steli in terracotta e tufo in lingua osca e le tante altre

Il 18 gennaio 2026, il Museo Campano di Capua apre le sue porte a un pomeriggio dedicato alla storia, alla memoria e alle tradizioni del nostro territorio, tra rievocazione, poesia e scoperta.

Il tema di questa edizione, “Spazi ludici, tempi sacri”, ci guiderà in un viaggio tra ritualità, identità culturali e pratiche sociali dell’antica Campania. Per l’occasione ci sarà ingresso gratuito e senza prenotazione.

Il Museo Campano di Capua fu fondato dal Canonico Gabriele Iannelli nel 1870 ed inaugurato nel 1874, fu ritenuto da Amedeo Maiuri “il più significativo della civiltà italica della Campania”. Un’ottima occasione per conoscerlo.

Programma Archeofestival 2026

ore 15.00 – accoglienza al Museo Campano e presentazione a cura del dott. Giovanni Solino, direttore del Museo.

– accoglienza al Museo Campano e presentazione a cura del dott. Giovanni Solino, direttore del Museo. Ore 15.30 – visita ai tavoli didattici allestiti dalle associazioni Opus Est, APS Pro Loco Spartacus, Militum Schola, Gruppo Storico Oplontino, con rievocatori storici e attività divulgative per il pubblico.

– visita ai tavoli didattici allestiti dalle associazioni Opus Est, APS Pro Loco Spartacus, Militum Schola, Gruppo Storico Oplontino, con rievocatori storici e attività divulgative per il pubblico. Ore 16.00 – reading poetico tratto dallo scritto di Linda Solino, “Il luco della Dea”, con la partecipazione di Giuseppe Cutolo, Sabrina Caruso, Anna Sicignano, Angela Saporito, Cinzia Bifulco, Claudia Milone e Assunta Maiello.

– reading poetico tratto dallo scritto di Linda Solino, “Il luco della Dea”, con la partecipazione di Giuseppe Cutolo, Sabrina Caruso, Anna Sicignano, Angela Saporito, Cinzia Bifulco, Claudia Milone e Assunta Maiello. Ore 16.30 – visita guidata del Museo Campano.

Un’occasione per vivere il museo come luogo di incontro, racconto e condivisione, dove il passato dialoga con il presente attraverso voci, gesti e saperi.

Per Archeofestival 2026 ingresso gratuito senza prenotazione

