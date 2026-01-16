Il Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

PH Luciano Romano - Nabucco - Facebook Teatro San Carlo

Torna in scena Il Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo un’opera che è diventata un simbolo del desiderio di unità e libertà del popolo italiano, grazie al coro “Va, pensiero”

Il Nabucco di Giuseppe Verdi sarà in scena dal 18 al 31 gennaio 2026 al Teatro San Carlo di Napoli per la Stagione d’Opera 2025-2026. Il dramma lirico in quattro parti di Temistocle Solera per la musica di Giuseppe Verdi fu rappresentato per la prima volta a Milano al Teatro alla Scala il 9 marzo 1842.

Al Massimo napoletano il Nabucco andrà in scena l’allestimento, prodotto da Opernhaus Zürich e con Riccardo Frizza che dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo, per la regia di Andreas Homoki al suo debutto a Napoli. Tra l’eccezionale cast ci saranno nella parte di Nabucco Ludovic Tézier mentre quella di Abigaille sarà interpretata da Marina Rebeka

Il Nabucco, l’opera che consacrò il giovane Verdi

Il Nabucco racconta della conquista di Gerusalemme da parte del re babilonese Nabucodonosor (Nabucco), la schiavitù del popolo ebraico e il dramma interiore del re che impazzisce, si converte al Dio ebraico e libera i prigionieri, simboleggiando la lotta per la libertà e la fede, con il celebre coro “Va, pensiero” che esprime la nostalgia per la patria. Un’opera che è diventata un simbolo del desiderio di unità e libertà del Risorgimento italiano, grazie al coro “Va, pensiero“.

Un’opera che va oltre la storia biblica, toccando temi di potere, fede, redenzione e identità nazionale.- I prezzi al San Carlo variano da 30 a 150 euro o palco reale 400.- biglietti anche su Vivaticket

