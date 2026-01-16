Città della Scienza Napoli: La Scienza dei Supereroi tra esperimenti, Planetario e divertimento

© Napoli da Vivere

Un evento ideato per tutta la famiglia a Città della Scienza che propone una visita guidata interattiva che accompagna i partecipanti in un affascinante viaggio tra scienza e fantasia tra esperimenti, attività coinvolgenti e momenti di confronto

Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per ospitare un appuntamento speciale: “La Scienza dei Supereroi”. Un viaggio dove la fantasia diventa realtà!

Un evento particolare realizzato in collaborazione “Ma Dove Vivono i Cartoni?“ che trasformerà il weekend non in una semplice passeggiata al museo, ma una vera e propria visita guidata interattiva pensata per coinvolgere tutta la famiglia.

La Scienza dei Supereroi: un affascinante viaggio tra scienza e fantasia

Nel weekend tra esperimenti, attività coinvolgenti e momenti di confronto, verrà esplorato quel confine magico dove il fumetto incontra la fisica. E a Città della Scienza ci sarà un po di tutto: esperimenti dal vivo, con la scoperta do principi scientifici che potrebbero spiegare i superpoteri più incredibili, visite guidate coinvolgenti, momenti di confronto e gioco per dimostrare che la realtà sa essere ancora più sorprendente della fantasia.L’occasione perfetta per stimolare la mente dei più piccoli e far tornare bambini i più grandi.

Ma non ci saranno solo superpoteri. Oltre all’avventura con gli eroi preferiti, ci si potrà abbandonare alle meraviglie del cosmo con gli spettacoli del Planetario e immergersi nel misterioso micromondo della mostra Insetti & Co.

Orari di ingresso: Le visite guidate sono previste nei seguenti orari:10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00

Biglietti: 12 € ridotto (bambini) – 13 € intero (adulti)

È possibile prenotare online e pagare direttamente in struttura.

A Città della Scienza a Napoli un weekend da non perdere tra apprendimento, stupore e, soprattutto, tanto divertimento.

Maggiori informazioni – Città della Scienza Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.