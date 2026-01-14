Peppe Iodice al Teatro Acacia di Napoli con il suo spettacolo “Ho visto Maradona”

Arriva al Teatro Acacia del Vomero, a Napoli, il nuovo e divertentissimo spettacolo di Peppe Iodice. Stavolta, Peppe immagina di raccontarci quello che potrebbe succedere se si potesse morire per un giorno soltanto, trascorrendo 24 ore insieme ai personaggi famosi di ogni tempo e soprattutto insieme a Lui…a Diego. E Iodice lo fa sempre con il suo stile diretto, in maniera esplicita e senza censure

Peppe Iodice sarà dal 15 al 24 gennaio 2025 al teatro Acacia di Napoli il suo nuovo e divertentissimo spettacolo dal titolo “Ho visto Maradona”. Stavolta il grande Peppe ci racconta di cosa accadrebbe se si potesse morire per un giorno soltanto, trascorrendo 24 ore insieme ai personaggi famosi di ogni tempo e soprattutto insieme a Lui… che comanda tutto. Probabilmente al nostro ritorno nulla sarebbe più come prima..

È questa l’idea che muove le fila del nuovo spettacolo di Peppe Iodice, un divertente espediente narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora più libero, sincero e autentico, per affrontare, a modo suo, tutti i temi più caldi della nostra vita da un’angolazione del tutto nuova.

Sul palco con Peppe gli amici di sempre, ma anche ospiti…indesiderati

E sul palco con Peppe Iodice gli amici di sempre, ma anche ospiti indesiderati che renderanno questo spettacolo unico in ogni replica, portando gli spettatori a divertirsi ‘Aldilà’ di ogni ragionevole dubbio. In pratica a vedere tutte le sere ‘la morte con gli occhi’.

Un nuovo e divertente lavoro di Peppe Iodice, con la benedizione e la regia di Francesco Mastandrea, che ci racconterà la “sua” verità che è stata condivisa in questi ultimi anni con milioni di telespettatori e frequentatori del web. Con Peppe Iodice sul palco Salvatore Catanese

Biglietti – da 22 a 32 euro più prevendita

Maggiori informazioni – Teatro Acacia di Napoli

Teatro Acacia di Napoli la replica prevista domenica 25 gennaio alle ore 18:00 dello spettacolo di Peppe Iodice al Teatro Acacia è stata anticipata a sabato 24 gennaio alle ore 17,30

