A’ Carcar E Sant’Antuono: la notte del grande focarone a Solofra (AV)

Festa a Solofra la notte del 17 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate con il grande “focarone” che illuminerà la notte del Rione Balsami e la festa con stand gastronomici, musica e balli popolari

Sabato 17 gennaio 2026, nella storica Località Balsami di Solofra nell’avellinese, si potrà partecipare ad uno dei riti più antichi e sentiti della zona: A’ Carcar e Sant’Antuono, in onore di Sant’Antonio Abate.

La festa, oltre all’accensione del tradizionale falò, vedrà in genere la partecipazione di gruppi di “Zeze” e di gruppi popolari con cui ballare a ritmo di musica folkloristica, momenti che segnano l’apertura dello storico Carnevale di Solofra

La tradizione che scalda il cuore di Solofra ed illumina la notte

A Solofra sabato 17 gennaio, si inizia alle ore 18.30 con la Santa Messa presso la Chiesa dell'Ascensione ai Balsami, presieduta da Mons. Mario Pierro.

Poi subito dopo ci sarà l'accensione della Carcara, simbolo di fede, purificazione e condivisione.

Non mancheranno gli Stand gastronomici con piatti tipici del territorio, preparati secondo le antiche ricette della tradizione.

Naturalmente la festa sarà accompagnata da tanta musica che vedrà quest'anno la partecipazione del gruppo folkloristico "A Mascarata di Piazza di Pandola".

A’ Carcar e Sant’Antuono, in onore di Sant’Antonio Abate.a Solofra edizione 2025

Un appuntamento che si svolge da più di 30 anni a Solofra che unisce sacro e popolare, da vivere tutti assieme attorno al fuoco, come una volta. L’evento si terrà nella Località Balsami a Solofra (AV) Sabato 17 Gennaio 2026

Maggiori informazioni – pagina Facebook Pro Loco Solofra

