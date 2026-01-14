MenuMenu

A’ Carcar E Sant’Antuono: la notte del grande focarone a Solofra (AV)

solofra-foto-di-proloco-solofra.jpg

© proloco solofra

Festa a Solofra la notte del 17 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate con il grande “focarone” che illuminerà la notte del Rione Balsami e la festa con stand gastronomici, musica e balli popolari

 

Sabato 17 gennaio 2026, nella storica Località Balsami di Solofra nell’avellinese, si potrà partecipare ad uno dei riti più antichi e sentiti della zona: A’ Carcar e Sant’Antuono, in onore di Sant’Antonio Abate.

 

La festa, oltre all’accensione del tradizionale falò, vedrà in genere la partecipazione di gruppi di “Zeze” e di gruppi popolari con cui ballare a ritmo di musica folkloristica, momenti che segnano l’apertura dello storico Carnevale di Solofra

La tradizione che scalda il cuore di Solofra ed illumina la notte

  • A Solofra sabato 17 gennaio, si inizia alle ore 18.30 con la Santa Messa presso la Chiesa dell’Ascensione ai Balsami, presieduta da Mons. Mario Pierro.
  • Poi subito dopo ci sarà l’accensione della Carcara, simbolo di fede, purificazione e condivisione.
  • Non mancheranno gli Stand gastronomici con piatti tipici del territorio, preparati secondo le antiche ricette della tradizione.
  • Naturalmente la festa sarà accompagnata da tanta musica che vedrà quest’anno la partecipazione del gruppo folkloristico “A Mascarata di Piazza di Pandola”.

A’ Carcar e Sant’Antuono, in onore di Sant’Antonio Abate.a Solofra edizione 2025 

Un appuntamento che si svolge da più di 30 anni a Solofra che unisce sacro e popolare, da vivere tutti assieme attorno al fuoco, come una volta. L’evento si terrà nella Località Balsami a Solofra (AV) Sabato 17 Gennaio 2026

Maggiori informazioni – pagina Facebook Pro Loco Solofra

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


scroll to top
Send this to a friend