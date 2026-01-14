4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 15 al 18 gennaio 2026

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 15 al 18 gennaio 2026 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Gennaio avvolge Napoli in una luce tersa e pungente. Questo clima frizzante invita a ripartire con rinnovata energia dopo le festività. È il momento perfetto per riscoprire la città con occhi nuovi, lontano dalla frenesia natalizia, e immergersi nella sua anima più profonda. Il LAPIS Museum continua il suo percorso culturale con le mostre che hanno incantato i visitatori durante le feste: dal Presepe Cortese nell’area archeologica all’esposizione dedicata a Mirò al piano basilica. Un itinerario dove duemila anni di storia dialogano con l’arte e la tradizione che rendono Napoli unica al mondo.La discesa negli ambienti ipogei della Basilica della Pietrasanta introduce al Museo dell’Acqua, testimonianza del genio ingegneristico della Neapolis greco-romana. Qui, le cisterne mostrano un’organizzazione idrica di raffinata complessità: cunicoli, pozzi e vasche distribuivano l’acqua a tutta la città. L’illuminazione scenografica amplifica la suggestione di questi volumi scavati nel tufo giallo napoletano, creando un’atmosfera che conquista in ogni stagione.Attraversata la Sala della Luna – memoria delle origini paleocristiane del Complesso sovrastante – il percorso sotterraneo conduce al Decumano Sommerso, luogo che ha vissuto uno dei momenti più cupi della storia cittadina. Quando tra il 1940 e il 1944, la popolazione napoletana cercò scampo dalle bombe alleate che martoriavano la superficie.La Sala dei Racconti si affida alle proiezioni olografiche per far emergere le voci di chi sopravvisse a quegli anni. Dalle pareti tornano a parlare uomini e donne che raccontano l’alternanza tra il panico dei raid aerei e gli attimi di quotidianità rubati alla guerra. La Sala dei Bombardamenti infine chiude questo capitolo con una installazione immersiva che restituisce i momenti di una popolazione sotto assedio, culminando con un messaggio di speranza e di pace.Nell’area archeologica della Pietrasanta è possibile ancora ammirare la mostra Il Presepe Cortese – L’Eredità di Carlo III, esposizione sul Presepe Napoletano del ‘700 che conduce alla Corte di Carlo III di Borbone, nel momento di massimo splendore della città partenopea. Un’occasione da non perdere per chi non ha avuto modo di visitarla durante le festività o per chi desidera tornarvi con maggiore tranquillità.L’allestimento celebra la stagione d’oro dell’arte napoletana tra Settecento e primo Ottocento, quando Napoli governava come capitale sovrana e catalizzava l’attenzione dei viaggiatori colti del Grand Tour. Il pubblico può addentrarsi nel mondo del presepe settecentesco napoletano scoprendone i significati nascosti e l’eccellenza storico-artistica. Al piano Basilica prosegue l’esposizione dedicata a Joan Mirò, le opere del maestro catalano in un contesto architettonico di grande fascino. Un dialogo tra arte contemporanea e storia secolare che arricchisce ulteriormente l’esperienza di visita.Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Nei giorni feriali sono sei i turni di visita guidata: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Sabato e domenica i turni diventano cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Gennaio è il mese ideale per visitare il museo con maggiore tranquillità, godendosi ogni dettaglio senza la folla dei periodi di punta. È possibile prenotare al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 (sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp), oppure inviare una email a info@lapismuseum.com e per chi preferisce acquistare direttamente, può farlo su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita.Iniziate il 2026 con un’esperienza indimenticabile nel cuore dell’antica Neapolis: il modo più autentico per riscoprire la città e ripartire all’insegna della cultura e della bellezza. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 17 gennaio – Fiordilatte Trekking

Andiamo a Vico Equense per un trekking dedicato a una delle eccellenze della Penisola Sorrentina: il fior di latte. Visiteremo il caseificio Starace del borgo San Salvatore, dove il titolare Antonio ci mostrerà la lavorazione di una gustosissima caciottina, fiore all’occhiello della sua azienda. Dopo di che percorreremo la Via Sperlonga, un antico sentiero dove potremo respirare i profumi della macchia mediterranea e conoscere alcuni racconti che ci porteranno molto indietro nel tempo. Al termine, torneremo presso il caseificio per gustare ben tre tipi di formaggio fresco accompagnati da salumi, bruschette, vino locale e finocchietto fatto in casa.Passeggiata di Difficoltà: T (medio-facile) – adatto a tutti, anche alle famiglie – Lunghezza: 6 km – Dislivello: +/- 200 m – Durata: 4 ore con le soste – I punti di ristoro sono presenti all’inizio e alla fine del sentiero – Cosa indossare: scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita ; cappellino – – Consigliato ai bambini da 7 anni in su – Gli animali sono i benvenuti – Possibilità di parcheggio gratuito – Il tour viene condotto da una guida ambientale PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA -DOVE: Chiesa Santissimo Salvatore, via San Salvatore, Vico Equense (NA) – QUANDO: sabato 17 gennaio, ore 9.45 (partenza ore 10.00) – QUANTO: 25€ (escursione + laboratorio di circa 40 minuti + degustazione) – INFO: campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086

Domenica 18 gennaio – Donne nella Napoli spagnola. Un altro seicento

Una bella visita guidata che ci permetterà di visitare la prima rassegna interamente centrata sul ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. II percorso prende avvio con figure di artiste non napoletane come Lavinia Fontana, bolognese e Fede Galizia, di origini cremonesi e definita la «mirabile pittoressa», le cui opere, realizzate per committenti locali all’inizio del secolo, testimoniano le fitte trame commerciali e collezionistiche di cui la città fu crocevia. Figura imprescindibile è Artemisia Gentileschi, di cui saranno in mostra importanti dipinti mai esposti in Italia. Ampio spazio è inoltre dedicato alla personalità della napoletana Diana Di Rosa, detta «Annella di Massimo», autentico alter ego della Gentileschi. Una sezione tematica è dedicata alle «dive» napoletane: Adriana Basile, cantante di fama internazionale e Giulia De Caro, il cui percorso da prostituta a impresaria teatrale è emblematico di riscatto e emancipazione. L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento. Maggiori informazioni sulla mostra sul nostro post dedicato, L’evento è Organizzato da Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni – Accoglienza: ore 10.30, presso ingresso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 Inizio attività 10,30 termine 12,30. Costi 14 euro per visita + il ticket d’ingresso alle Gallerie d’Italia. , Prenotazione obbligatoria e info sul sito ufficiale di Megaride Art.

Sabato 17 e Domenica 18 gennaio – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per gennaio 2026 nei giorni : 11-17-18- 24-25 e 31. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

