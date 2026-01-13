Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 15 al 18 gennaio 2026

Ph facebook Pro Loco Nusco

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 15 al 18 gennaio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

La Notte dei Falò e della Tammorra a Cicciano: musica, tradizione e Falò di Sant’Antonio

Anche quest’anno Sabato 17 Gennaio 2026, alle ore 20:00, nel giorno di Sant’Antonio Abate, a Cicciano vicino Napoli, ai piedi del Grande Fucarone fuori la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Via Matteotti, si terrà una grande festa. Ci sarà l’accensione del grande falò, simbolo di purificazione, rinascita e protezione, che illuminerà la notte e scalderà i cuori e poi una grande festa con il ritmo travolgente della tammorra, delle nacchere e dei tamburi, per una danza senza tempo attorno al fuoco. Una grande festa per S. Antonio Abate che avrà il suo momento culminante con il tradizionale falò di Sant’Antonio Abate, che si ripete da più di 50 anni assieme alla notte speciale della Tammorra. La Notte dei Falò e della Tammorra

La Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, eventi e sapori antichi

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 ritorna la notte dei Falò di Nusco, una bella e antica festa da non perdere, con tre giornate e serate di eventi che animeranno il caratteristico borgo dell’avellinese.A Nusco per tre giorni ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica, musica popolare e visite guidate per una festa che trova le sue origini nel lontano 1656, quando la peste provocò 1200 vittime e furono accesi tanti falò come mezzo di purificazione corporale e spirituale. Ed anche quest’anno nei tre giorni a Nusco ci saranno visite guidate nel centro storico e un servizio navetta per i turisti attivo il 17 e il 18. Le visite guidate, nei tre giorni, si terranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La Notte dei Falò a Nusco

La Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend

A Sant’Antonio Abate ritorna anche quest’anno la Sagra della Porchetta, una grande e storica festa che si terrà su due weekend, dal 16 al 19 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio 2026, per la sua 48esima edizione. La grande festa si terrà nei giorni indicati al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 23:00 con tanti stand dove si troveranno i gustosissimi panini con la porchetta, e tanto altro buon cibo, e con un ricco programma di intrattenimento, tra cui i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e tanti altri eventi organizzati dall’Associazione Carnevale Abatese. La Sagra della Porchetta: programma

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri a Macerata Campania

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S.Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari/religiose della Campania. Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa”, che a partire da sabato 10 gennaio animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio 2026. ‘A Festa ‘E Sant’Antuono a Macerata Campania

Festa dei Fucanoli a Campagna tra i Falò, la musica popolare e la cucina tipica locale

Ritorna anche quest’anno da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 a Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la grande festa dell’acqua, la bella festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli. Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica. La manifestazione è organizzata dal Comune di Campagna e dalla Pro Loco. Festa dei Fucanoli a Campagna

A Montoro, in Irpinia, le Notti delle Campanelle tra Tradizione, Sapori e Musica

Il 17 e il 18 gennaio 2026 nella frazione di Caliano di Montoro, nell’avellinese ritorna la bella festa delle “Le Notti delle Campanelle” una iniziativa, che si terrà assieme con la festa patronale di Sant’Antonio Abate tra buon cibo e vino locale, buona musica popolare e tradizioni locali. Anche quest’anno Le Notti delle Campanelle saranno un’occasione per scoprire i buoni sapori del territorio, ritrovandosi insieme in un ambiente familiare e festoso. Un percorso tutto al coperto che valorizza la tradizione contadina e il calore della comunità locale. le Notti delle Campanelle

Le Luci d’Artista a Salerno: 20° edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio a Napoli

Anche per gennaio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.