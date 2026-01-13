Festa dei Fucanoli a Campagna tra i Falò, la musica popolare e la cucina tipica locale

Ph facebook Pro loco Campagna

Si terrà nel prossimo weekend a Campagna, vicino Salerno, la festa dei Fucanoli in cui la celebrazione religiosa per Sant’Antonio Abate si fonde con la tradizione popolare. Ogni rione allestisce il suo “fucanolo” che viene acceso al passaggio del Santo

Ritorna anche quest’anno da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 a Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la festa dell’acqua, la festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli.

Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica. La manifestazione è organizzata dal Comune di Campagna e dalla Pro Loco.

La festa del fuoco e del buon cibo a Campagna

L’evento “I Fucanoli” (falò) ha origini antichissime, è legato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate, uno santo taumaturgo, dei più venerati soprattutto nel salernitano, infatti, oltre ad esser protettore degli animali della cultura contadina è anche protettore da terribili malattie.

Sabato 17 dopo la processione si dà il via alla festa popolare dove la cucina tipica locale la fa da padrona.

Il programma di massima dei tre giorni di festa è il seguente:

Aspettando i Fucanoli – Venerdì 16 gennaio 2026

Ore 18- Corso Umberto I n. 20 (Sede Pro Loco) – Inaugurazione della mostra Archivio dei manifesti storici dei Fucanoli e della Chiena a cura di Cristian Viglione

Ore 21- avrà inizio la manifestazione Aspettando i Fucanoli nel centro storico. – È prevista la zona ZTL in Corso Umberto I. – Non è prevista l’accensione dei Fucanoli

I Fucanoli – Sabato 17 gennaio 2026

Dalle 18 di Sabato 17 gennaio 2026 tornano i Fucanoli nel centro storico della Città di Campagna. Un percorso suggestivo tra i rioni con visite guidate notturne, canti popolari e cucina tipica locale, per vivere la magia del fuoco e della tradizione.

I Fucanoli – Domenica 18 gennaio 2026

Accensione spontanea dei Fucanoli per tutta la mattinata e nel pomeriggio fino alle ore 16,00

Per la festa l’accesso al centro storico è autonomo – Non è previsto il servizio navetta

Trovate qui la mappa dei Fucanoli del 17 Gennaio

La festa dei Fucanoli 2026 a Campagna – info Sito ufficiale Pro Loco Campagna.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.