A Montoro, in Irpinia, le Notti delle Campanelle tra Tradizione, Sapori e Musica

Due serate di festa nell'avellinese nella frazione di Caliano di Montoro per "Le Notti delle Campanelle" un evento che si terrà assieme con la festa patronale di Sant'Antonio Abate tra cibo e vino locale, la musica popolare e le tradizioni locali.

Il 17 e il 18 gennaio 2026 nella frazione di Caliano di Montoro, nell’avellinese ritorna la bella festa delle “Le Notti delle Campanelle” una iniziativa, che si terrà assieme con la festa patronale di Sant’Antonio Abate tra cibo e vino locale, musica popolare e tradizioni locali.

Anche quest’anno Le Notti delle Campanelle saranno un’occasione per scoprire i sapori del territorio, ritrovandosi insieme in un ambiente familiare e festoso. Un percorso tutto al coperto che valorizza la tradizione contadina e il calore della comunità locale.

“Le Notti delle Campanelle” 2026: programma di massima

A Caliano di Montoro si inizia sabato 17 gennaio 2026 a partire dalle 18,30 quando, dopo l’accensione del tradizionale falò in onore del Santo , saranno aperti gli stand gastronomici che proporranno piatti tipici di Montoro preparati con ingredienti a km 0, tra cui rape e patate con pizza di granturco, vari panini con salsicce, cotechino, porchetta e mortadella, e tanto altro tra cui le buone patane “sott a cener”, sempre assieme al buon vino locale. Dalle 19 poi il gruppo musicale di Luca Masi &Co e i “Cantatiemp” che animeranno la serata creando un’atmosfera calda e accogliente. Dalle 20 spettacolo della sfilata delle Maschere Montesi e degli artisti di strada.

La festa prosegue domenica 18 gennaio 2026 a partire dalle 11,00 quando saranno aperti di nuovo gli stand gastronomici che proporranno sempre gli ottimi piatti tipici di Montoro: Dalle 18,30 lo spettacolo della sfilata delle Maschere Montesi e degli artisti di strada e poi dalle 19,30 in poi il gruppo di musica popolare La Paranza della Madonna dei Bagni che animerà la serata. Dalle 21 in poi serata DJ Alba

Informazioni – Le Notti delle Campanelle: Tradizione, Sapori e Musica a Caliano di Montoro

