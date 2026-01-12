Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend

A Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, una festa legata ai riti antichi e alla storia del paese con tanto buon cibo e l’accensione del Cippo di Sant’Antonio con i Bottari. Non mancheranno tanti concerti gratuiti, tra cui quelli di Rosario Miraggio e di Franco Ricciardi

A Sant’Antonio Abate ritorna anche quest’anno la Sagra della Porchetta, una grande e storica festa che si terrà su due weekend, dal 16 al 19 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio 2026, per la sua 48esima edizione.

La grande festa si terrà nei giorni indicati al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 23:00 con tanti stand dove si troveranno i gustosissimi panini con la porchetta, e tanto altro buon cibo, e con un ricco programma di intrattenimento, tra cui i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e tanti altri eventi organizzati dall’Associazione Carnevale Abatese.

Il programma Sagra della Porchetta 2026 a Sant’Antonio Abate

La sagra inizierà venerdì 16 gennaio con la bella cerimonia di accensione del Fucarazzo Artistico, il famoso Cippo di Sant’Antonio che sarà accompagnato dai Bottari.

Venerdì 16 gennaio 2026

Alle 19:50 partirà il corteo da p.za della Libertà, seguito alle 20:00 dall’accensione del Cippo in via Lettere n.158, rito identitario che segna l’inizio ufficiale della festa.

Subito dopo l’accensione sarà lasciato spazio agli interventi artistici, mentre già dalle 19:00 sarà possibile visitare la mostra degli oggetti antichi, allestita in via Lettere n.158, ove riscoprire strumenti e memoria del passato.

Sabato 17 gennaio, giorno dedicato al Santo Patrono:

Dopo la Santa Messa, dalle ore 9:00, aprirà la Fiera degli Animali in via Lettere n.158, seguita alle 9:30 dalla benedizione degli animali domestici in p.za della Libertà.

Gli stand fieristici allestiti in centro resteranno aperti dalle 8:00 alle 23:00, mentre dalle 19:00 tornerà in via Lettere la mostra degli oggetti antichi.

Dal 16 al 19 e dal 22 al 25 gennaio, dalle 17:00 alle 23:00 si terrà la Sagra, che nei giorni 17 e 18 gennaio resterà aperta anche in fascia mattutina, dalle 10:00 alle 13:00, per permettere a tutti di degustare il menù tipico presso gli stand food.

Tanti importanti appuntamenti artistici alla Sagra della Porchetta di Sant’Antonio Abate!

Largo Sandro Pertini e piazza della Libertà diventeranno lo scenario perfetto per dar vita ad un programma di intrattenimento musicale e teatrale adatto a coinvolgere tutti. Tra i tanti eventi previsti da non perdere i seguenti:

16 gennaio – Accensione del Cippo con i Bottari

17 gennaio – Musica popolare

18 gennaio – Zero Negativo & I Ditelo Voi

19 gennaio – Spettacolo comico di F. Procopio

22 gennaio – Concerto Onde Vibranti Group

23 gennaio – Concerto di Rosario Miraggio

24 gennaio – Concerto di Franco Ricciardi

