La Notte dei Falò e della Tammorra a Cicciano: musica, tradizione e Falò di Sant’Antonio

notte della Tammorra a Cicciano per la festa di S. Antonio Abate con il tradizionale falò di Sant’Antonio e, assieme alla festa, una sagra locale con prodotti tipici di qualità

Anche quest’anno Sabato 17 Gennaio 2026, alle ore 20:00, nel giorno di Sant’Antonio Abate, a Cicciano vicino Napoli, ai piedi del Grande Fucarone fuori la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Via Matteotti, si terrà una grande festa. Ci sarà l’accensione del grande falò, simbolo di purificazione, rinascita e protezione, che illuminerà la notte e scalderà i cuori e poi una grande festa con il ritmo travolgente della tammorra, delle nacchere e dei tamburi, per una danza senza tempo.

Una grande festa per S. Antonio Abate che avrà il suo momento culminante con il tradizionale falò di Sant’Antonio Abate, che si ripete da più di 50 anni assieme alla notte speciale della Tammorra.

Tante paranze che suoneranno nella notte e una bella sagra con il buon cibo locale

Sabato 17 Gennaio 2026 a Cicciano una festa con tante Paranze che allieteranno la serata. Una festa popolare autentica, fatta di musica, energia, condivisione e tradizione viva. Le Paranze della serata saranno:

Paranza di Marcianise

Paranza di San Marcellino – Peppe ‘o Mericano

Paranza della Tradizione – Tonino Esposito, Biagino Prisco e amici… Somma Pomigliano / Agro Nocerino – Sarnese

Paranza r’O Lione – Scafati

Jastemma10

Progetto Parthenias

Una grande serata di musica con un omaggio agli uomini della tradizione, custodi di saperi antichi e suoni senza tempo.

A Cicciano non solo musica ma tanto cibo

Ad accompagnare la festa anche una sagra locale con prodotti tipici di qualità, sapori genuini da gustare e condividere, tra calore umano, profumi antichi e convivialità popolare.

Una grande notte a Cicciano la Notte dei Falò fatta di suoni, fiamme, canti e tradizione viva.- Ingresso libero

