La Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, eventi e sapori antichi

Anche quest’anno ci sarà la festa a Nusco in Irpinia per la Notte dei Falò: un evento di tre giorni che animerà le strade dell’antico borgo con falò, stand enogastronomici, musica, spettacoli e visite guidate per una grande festa in onore di Sant’Antonio

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 ritorna la notte dei Falò di Nusco, una bella e antica festa da non perdere, con tre giornate e serate di eventi che animeranno il caratteristico borgo dell’avellinese.

A Nusco per tre giorni ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica, musica popolare e visite guidate per una festa che trova le sue origini nel lontano 1656, quando la peste provocò 1200 vittime e furono accesi tanti falò come mezzo di purificazione corporale e spirituale.

Oggi la notte dei Falò di Nusco è una grande festa in onore di Sant’Antonio, che si ispira sempre al Fuoco, ai suoni e ai sapori ed è oramai una tradizione che rappresenta il simbolo della salute, del benessere e dell’abbondanza. Ed anche quest’anno nei tre giorni a Nusco ci saranno visite guidate nel centro storico e un servizio navetta per i turisti attivo il 17 e il 18. Le visite guidate, nei tre giorni, si terranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A Nusco la festa dei Falò 2026 – programma

Tre giorni di festa a Nusco: venerdì 16, a legna, sabato 17, il fuoco e domenica 18 la brace.

