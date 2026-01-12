La Guida alle Mostre d’Arte a Napoli nel mese di Gennaio 2026

© Napoli da Vivere

Anche per il mese di gennaio 2026 a Napoli ci saranno una varietà di mostre che promettono di affascinare residenti e visitatori

Con l’arrivo del 2026 ci saranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città. Alcuni di questi eventi sono stati anche prorogati e vi invitiamo a vederli perché ne vale veramente la pena.

Le mostre vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre tantissimi visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellissimi della città.Da non perdere le mostre (gratuite) all’Albergo dei Povei di Piazza Carlo III, uno degli edifici più grandi d’Europa, in ristrutturazione dopo anni di abbandono.

La sintesi delle mostre correnti in città da vedere a Gennaio 2026

Le mostre d’arte a Napoli da non perdere a gennaio 2026

Di seguito le principali mostre d’arte da non perdere a gennaio 2026 in città. Alla fine della breve descrizione il link al nostro post per l’approfondimento.

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, a cura di Eva Fabbris in collaborazione con Marta Federici e Silvia Salvati. Gli anni. Capitolo 2” è il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città attraverso opere della collezione del Madre e altre in prestito. Attraverso il dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, la mostra ricostruisce momenti, pratiche e ricerche artistiche che hanno attraversato il territorio campano negli ultimi decenni, raccontando così la storia collettiva dell’arte a Napoli dal secondo dopoguerra. Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie e preziosi nuclei provenienti dalle grandi raccolte storiche confluite nel museo fin dai primi anni della sua istituzione. Una nuova sezione museale che presenta l’Ottocento a Napoli che fu per la città un secolo di straordinario fermento, poiché capitale di un regno in trasformazione e crocevia del Grand Tour. Mostra permanente sull’800 a Napoli

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. Per Napoli Explosion all’Albergo dei Poveri, conosciuto anche come Palazzo Fuga, ci saranno ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, in cui l’artista immortala lo spettacolo luminoso della festa nella notte di Capodanno tra tante luci e colori che riempiono il cielo riprese attorno al Vesuvio: un inno alla città di Napoli per i suoi 2500 anni. Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Cammini di Grazia a Napoli: Luca Giordano dialoga con Botero e Max Coppeta

Fino al 13 gennaio 2026 nell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli, ci sarà la Mostra Cammini di Grazia Napoli: Luca Giordano con Botero e Coppeta ai Pellegrini. Un’esposizione rara nel cuore di Napoli: quattro icone cristiane, tre artisti, un cammino interiore che parla al presente. Una mostra ideata come un itinerario: martirio, cura, penitenza/studio, missione. Quattro “stazioni” ispirate a figure della tradizione cristiana (San Sebastiano, San Bartolomeo, San Girolamo, San Pietro) che diventano tappe emotive: il corpo ferito, la comunità che cura, il cambiamento interiore, la responsabilità verso gli altri. “Cammini di Grazia”

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Dal 29 novembre 2025 al 1° marzo 2026 la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra che sarà in contemporanea, ma fino al 13 gennaio 2026, anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi e ideata per far dialogare identità museali profondamente diverse e costruire una riflessione condivisa sulla tradizione e sul modo di ripensarla con lo sguardo contemporaneo. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 gratuitamente e ci offre l’occasione di ammirare alcuni degli spazi del Real Albergo dei Poveri, attualmente in ristrutturazione, in anteprima. “Ancora qui. Prologo”

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà possibile ammirare due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Altre mostre, luoghi di cultura ed esposizioni da vedere a Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.