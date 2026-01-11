The Wall al Teatro Bellini di Napoli: 3 serate evento con la grande musica dei Pink Floyd

Ph facebook Pink Floyd Legend - The real Pink Floyd experience - Foto Giovanni Daniotti

Arriva a Napoli The Pink Floyd Legend la band che è tra i migliori interpreti dei capolavori dei Pink Floyd con il grande concerto dal vivo di The Wall

Grande musica dal vivo a Napoli dal 22 al 24 gennaio 2026 con i Pink Floyd Legend che tornano in città al Teatro Bellini, con la versione integrale di The Wall, la grande opera rock dal vivo.

La band dei Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni.

Biglietti Pink Floyd Legend – The Wall a Napoli (Teatro Bellini) Tre repliche, un’unica Opera Rock dal vivo: scegli la data e blocca il posto prima che i settori migliori finiscano.

Biglietti da 44€. Quando: 22–24 gennaio 2026

22–24 gennaio 2026 Dove: Teatro Bellini, Napoli

Teatro Bellini, Napoli Acquisto online: Vivaticket (link affiliato) Acquista su Vivaticket



*Link affiliato: potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.



E dopo l’enorme successo dello scorso anno quando presentarono 5 straordinari concerti in 5 giorni per farci scoprire tutta grande musica e bellezza della musica dei Pink Floyd, la band dei The Pink Floyd Legend Legend torna al Teatro Bellini di Napoli con un evento spettacolare: la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd.

Al Bellini una vera e propria Opera Rock dal vivo

Al Bellini tre grandi concerti dal vivo giovedì 22 e venerdì 23 gennaio alle ore 20.45 e sabato 24 gennaio alle ore 19. E lo spettacolo sarà una vera e propria Opera Rock dal vivo, tra musica, teatro e arti visive. Sul palco prenderà forma il leggendario muro di The Wall che verrà costruito e abbattuto nel corso della performance tra performer, proiezioni in video mapping, effetti speciali per uno show veramente speciale.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere) ed Emanuele Esposito (batteria) e, al teatro Bellini saranno sul palco assieme a Daphne Nisi Mete e Giorgia Zaccagni alle voci, Manfredi Roberti al basso, l’ensemble vocale Anonima Armonisti ai cori e, per l’occasione, una rappresentanza dei giovanissimi performer del Musical Weekend, preparati dal team di Pianeta Cipriani. La regia dello spettacolo è di Fabio Castaldi.

Pink Floyd Legend – The Wall – Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo 14 – Napoli

Biglietti: da 44€ + prevendita – Disponibili online su Ticketone, Vivaticket e presso il botteghino del teatro

Ultima chiamata: Biglietti Pink Floyd Legend – The Wall a Napoli Ci sono solo 3 repliche al Teatro Bellini (22–24 gennaio 2026). Se vuoi i posti migliori,

conviene bloccarli adesso: biglietti da 44€ (settori limitati). Compra ora su Vivaticket

Verifica disponibilità *Link affiliato: potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.

Tip: se stai organizzando con amici, controlla subito i settori disponibili e scegli la replica più comoda.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.