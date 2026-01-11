Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Gennaio 2026

© Napoli da Vivere

A Napoli il Museo Madre il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, propone anche per il mese di gennaio un ricco programmo di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, dedicati alla mostra Gli anni. Capitolo 2 e alla collezione permanente. Le attività sono gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso.

Per tutto il mese di gennaio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi “ propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, dedicati alla mostra Gli anni. Capitolo 2 e alla collezione permanente. Tutte le attività sono gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso.

Al Museo Madre la nuova mostra “Gli anni. Capitolo 2”, a cura di Eva Fabbris in collaborazione con Marta Federici e Silvia Salvati durerà fino al 6 aprile 2026 al Madre. Una mostra interessante

che esplora l’eredità artistica a Napoli, rileggendo la storia dell’arte contemporanea in città attraverso opere della collezione del Madre e altre in prestito intrecciando così opere della collezione permanente del Museo con prestiti di collezioni pubbliche e private locali

Il calendario degli eventi di gennaio al Museo Madre

Sabato 3 gennaio 2026 ore 11,00- 12,00

Madre KIDS | Visita guidata gratuita con schede e attività per bambine e bambini dedicate alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Domenica 4 gennaio 2026 ore 16,00- 17,00

Domenica al Museo | Ingresso gratuito al museo la prima domenica del mese

Sabato 10 gennaio 2026 ore 12,00- 13,00

Visita guidata alla mostra Gli anni. Capitolo 2 con Eva Fabbris, direttrice del Museo Madre e curatrice della mostra.

Domenica 11 gennaio 2026 ore 16,00- 17,00

Madre FAMILY| Visita guidata gratuita per adulti e bambini alla collezione permanente + laboratori creativi per bambini

Sabato 17 gennaio 2026 ore 12,00- 13,00

Visita guidata gratuita alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Domenica 18 gennaio 2026 ore 16,00- 17,00

Madre KIDS | Laboratori creativi e visita guidata gratuita per bambine e bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Sabato 24 gennaio 2026 ore 12,00- 13,00

Madre KIDS |Laboratori creativi e visita guidata gratuita per bambine e bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Domenica 25 gennaio 2026 ore 16,00- 17,00

Visita guidata gratuita alla mostra temporanea

Si consiglia la prenotazione delle visite alla mail didattica@madrenmadreapoli.it

Maggiori informazioni – Museo Madre

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.