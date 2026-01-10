Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dall’8 all’11 gennaio 2026

© Napoli da Vivere -Chiesa dei Cristallini - Rione Sanità

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dall’8 all’11 gennaio 2026 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi in questo weekend

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

Sagre, feste e altre cose da fare nel weekend

Dove trovare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

L’Incanto del Jazz nel cuore di Santa Maria La Nova: a Napoli un’esperienza sonora unica

Sabato 10 gennaio 2026, la maestosità architettonica e il calore della musica jazz si fondono in un evento esclusivo firmato NOMEA. Nella splendida Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, il pubblico sarà avvolto da un’atmosfera di rara eleganza per un concerto di musica in chiave jazz da non perdere. L’Incanto del Jazz nel cuore di Santa Maria La Nova a Napoli

“Fake News” il nuovo divertente spettacolo di Alessandro Siani a Napoli

Il nuovo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo Fake News arriva a Napoli al Teatro Diana del Vomero dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 con più di 35 date e un mese di rappresentazioni prima di iniziare un lungo tour in tutta Italia tra le città di Bari, Roma, Bologna, Milano e anche a Zurigo in Svizzera. Un nuovo divertentissimo spettacolo teatrale per Alessandro Siani, che torna sui palchi di tutta Italia con “Fake News”, scritto, diretto e interpretato da lui stesso. “Fake News” Alessandro Siani

Dignità Autonome di Prostituzione al Teatro Bellini

Torna anche quest’anno dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 il grande spettacolo di Dignità Autonome di Prostituzione nel Teatro Bellini di Napoli. Una nuova grande edizione per lo spettacolo teatrale ideato da Luciano Melchionna dopo il grande successo delle edizioni precedenti.Più di una decina di anni di successi e oltre 500 repliche, con più di 300 attori, attrici, musicisti (dai 25 ai 50 ogni sera) e centinaia di migliaia di spettatori/clienti per Dignità Autonome di Prostituzione ritorna di nuovo a Napoli. Dignità Autonome di Prostituzione

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo con il nuovo “Dalla parte del Cuore”

Da venerdì 19 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 Sal Da Vinci sarà al Teatro Augusteo di Napoli con il suo nuovo spettacolo “Dalla parte del Cuore”, scritto da lui stesso assieme a Ciro Villano. Le sue belle canzoni accompagneranno il viaggio tra coreografie e luci speciali per uno spettacolo che ci emozionerà per la bella musica e per gli effetti particolari. Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Al teatro Acacia di Napoli “Prima Pagina”, il nuovo spettacolo di Vincenzo Comunale

A Napoli, al Teatro Acacia del Vomero, dall’8 all’11 gennaio 2026 ci sarà Vincenzo Comunale con il nuovo spettacolo di stand-up comedy “Prima Pagina”. Per il comico napoletano il tour per le varie città d’Italia e all’estero comincerà proprio dalla sua città, Napoli, Al teatro Vincenzo Comunale

A Napoli al Teatro Nest, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo con “Passione”

Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, al teatro Nest di Napoli ci saranno Maurizio De Giovanni e il sassofonista Marco Zurzolo con “Passione” un lavoro originale di De Giovanni che sarà in scena sabato 10 alle ore 20 e domenica 11 gennaio alle ore 17:30. Uno spettacolo bello e particolare “Passione” che propone un viaggio coinvolgente nella storia della canzone napoletana, ripercorrendo le vite dei suoi autori, tra gioie, sofferenze e sentimenti. Al Teatro Nest “Passione”

“Bombask!” con Gigi & Ross al Teatro Troisi di Napoli per i 25 anni del duo comico

Dal giorno 8 al 18 gennaio 2026 il Teatro Troisi di Fuorigrotta ospiterà lo show “Bombask!” con Gigi & Ross che celebra i 25 anni di carriera del famoso duo comico napoletano. Luigi Esposito e Rosario Morra, conosciuti come Gigi & Ross con “Bombask!” ci presentano il loro fantastico percorso artistico. “Bombask!” con Gigi & Ross

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende per l’anno 2026, fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli che presenta tantissimi titoli in prevalenza nelle giornate festive con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

“Te piace ‘o presepe?”: spettacolo gratuito nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

Domenica 11 gennaio 2026 a Napoli, nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli nel Rione Sanità si terrà lo spettacolo gratuito “Te piace ‘o presepe?”, un’esperienza teatrale immersiva che sarà proposto con due repliche alle ore 17:30 e alle ore 20:30 nell’ambito della rassegna “Altri Natali” del Comune di Napoli. “Te piace ‘o presepe?”

Natale a Cosmolandia: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini nel centro di Napoli

A Napoli dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 si terrà l’evento per bambini e famiglie “Natale a Cosmolandia” a cura di Fondazione Cultura e Innovazione ETS Spettacoli e della Municipalità 1 e 2. Un bel progetto a partecipazione gratuita, con prenotazione, pensato nell’ottica di un Natale che possa essere un tempo di apertura, dialogo e condivisione autentica, Gli spettacoli e i laboratori si terranno in 2 teatri in città. Natale a Cosmolandia

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Jazz & Baccalà

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Gli appuntamenti in Campania: il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli e alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

Pista di Pattinaggio al Vulcano Buono fino al 15 febbraio

Al Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, oltre a tanti convenientissimi saldi rimarrà la bella pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’Arena centrale del Centro. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà aperta fino al 15 febbraio Christmas dreams Vulcano Buono

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. La grande storia a Napoli all’ingresso di Palazzo Reale. Le statue dei Re di Napoli

Le Meraviglie Segrete del Palazzo Reale di Napoli: visite esclusive ai depositi

Sabato 18 ottobre 2025 e poi anche sabato 15 Novembre e sabato 20 Dicembre si terrà Il sabato dei depositi. per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte non esposte che si potranno ammirare con visite guidate speciali. Le visite continueranno ogni terzo sabato del mese “Il sabato dei depositi.

Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana

Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altre cose da non perdere a Napoli in questo Weekend

Presepe Vivente a Fornacelle di Vico Equense in costiera sorrentina

Causa maltempo ci saranno 2 nuove date nei giorni 10 e 11 gennaio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso la località Torricella a Vico Equense si terrà un bellissimo e magico Presepe Vivente di Fornacelle con ingresso gratuito. La piccola frazione si trasformerà in uno scenario incantato grazie al Presepe Vivente, un evento che si ripete da anni, sempre con un grande successo di partecipanti di tutte le età. Una bellissima e ricchissima edizione da non perdere. Presepe Vivente a Vico Equense

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 3 gennaio 2026, Saldi a Napoli e in Campania

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, a cura di Eva Fabbris in collaborazione con Marta Federici e Silvia Salvati. Gli anni. Capitolo 2” è il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città attraverso opere della collezione del Madre e altre in prestito. Attraverso il dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, la mostra ricostruisce momenti, pratiche e ricerche artistiche che hanno attraversato il territorio campano negli ultimi decenni, raccontando così la storia collettiva dell’arte a Napoli dal secondo dopoguerra. Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie e preziosi nuclei provenienti dalle grandi raccolte storiche confluite nel museo fin dai primi anni della sua istituzione. Una nuova sezione museale che presenta l’Ottocento a Napoli che fu per la città un secolo di straordinario fermento, poiché capitale di un regno in trasformazione e crocevia del Grand Tour. Mostra permanente sull’800 a Napoli

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. Per Napoli Explosion all’Albergo dei Poveri, conosciuto anche come Palazzo Fuga, ci saranno ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, in cui l’artista immortala lo spettacolo luminoso della festa nella notte di Capodanno tra tante luci e colori che riempiono il cielo riprese attorno al Vesuvio: un inno alla città di Napoli per i suoi 2500 anni. Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Cammini di Grazia a Napoli: Luca Giordano dialoga con Botero e Max Coppeta

Fino al 13 gennaio 2026 nell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli, ci sarà la Mostra Cammini di Grazia Napoli: Luca Giordano con Botero e Coppeta ai Pellegrini. Un’esposizione rara nel cuore di Napoli: quattro icone cristiane, tre artisti, un cammino interiore che parla al presente. Una mostra ideata come un itinerario: martirio, cura, penitenza/studio, missione. Quattro “stazioni” ispirate a figure della tradizione cristiana (San Sebastiano, San Bartolomeo, San Girolamo, San Pietro) che diventano tappe emotive: il corpo ferito, la comunità che cura, il cambiamento interiore, la responsabilità verso gli altri. “Cammini di Grazia”

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Dal 29 novembre 2025 al 1° marzo 2026 la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra che sarà in contemporanea, ma fino al 13 gennaio 2026, anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi e ideata per far dialogare identità museali profondamente diverse e costruire una riflessione condivisa sulla tradizione e sul modo di ripensarla con lo sguardo contemporaneo. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 gratuitamente e ci offre l’occasione di ammirare alcuni degli spazi del Real Albergo dei Poveri, attualmente in ristrutturazione, in anteprima. “Ancora qui. Prologo”

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà possibile ammirare due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina

A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. N’ATA COSA è affacciato direttamente sul lungomare di Napoli con vista mozzafiato sulla baia,. N’ATA COSA a Napoli,

Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola

La famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

E infine alcuni dei post più letti per scoprire Napoli

