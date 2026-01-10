Cantata raduno per Fabrizio de André a Piazza del Plebiscito

Un grande raduno collettivo e gratuito nella Piazza simbolo di Napoli con concerti spontanei e liberi dove tutti possono partecipare con voci e strumenti. Prevista anche un’iniziativa di solidarietà

Ritorna domenica 11 gennaio 2026, per la 6^ edizione la Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André. A Napoli, in contemporanea con molte altre piazze italiane, l’evento si svolgerà domenica 11 Gennaio dalle ore 20, a Piazza del Plebiscito (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I), nella ricorrenza dei 26 anni dalla sua scomparsa.

Un grande raduno che si svolge in cerchio e senza un palco, dove tutti possono partecipare con voci e strumenti come chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali (chi più ne ha, più ne metta!) e spartiti!

Un raduno collettivo dedicato a Fabrizio De André che si svolgerà in contemporanea con numerose altre città italiane, tra cui Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze e Bari, sempre il giorno 11 gennaio, data dell’anniversario della scomparsa del cantautore, avvenuta 27 anni fa. Non ci saranno palchi ma chi parteciperà si ritroverà in cerchio per cantare e suonare insieme le sue canzoni, in un concerto anarchico aperto a tutti.

Per l’occasione chi vorrà potrà partecipare ad un’iniziativa solidale a favore degli homeless che stazionano in Piazza del Plebiscito portando e donando coperte, acqua, frutta e cibo in scatola non deperibile. Il materiale raccolto verrà donato dopo la conclusione dell’iniziativa, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone coinvolte.

