4 visite guidate a Napoli nel weekend dall’8 all’11 gennaio 2026

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dall’8 all’11 gennaio 2026 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Domenica 11 gennaio – Donne nella Napoli spagnola. Un altro seicento

Una bella visita guidata che ci permetterà di visitare la prima rassegna interamente centrata sul ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. II percorso prende avvio con figure di artiste non napoletane come Lavinia Fontana, bolognese e Fede Galizia, di origini cremonesi e definita la «mirabile pittoressa», le cui opere, realizzate per committenti locali all’inizio del secolo, testimoniano le fitte trame commerciali e collezionistiche di cui la città fu crocevia. Figura imprescindibile è Artemisia Gentileschi, di cui saranno in mostra importanti dipinti mai esposti in Italia. Ampio spazio è inoltre dedicato alla personalità della napoletana Diana Di Rosa, detta «Annella di Massimo», autentico alter ego della Gentileschi. Una sezione tematica è dedicata alle «dive» napoletane: Adriana Basile, cantante di fama internazionale e Giulia De Caro, il cui percorso da prostituta a impresaria teatrale è emblematico di riscatto e emancipazione. L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento. Maggiori informazioni sulla mostra sul nostro post dedicato, L’evento è Organizzato da Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni – Accoglienza: ore 10.15, presso ingresso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 Inizio attività 10,30 termine 12,30. Costi 14 euro per visita + il ticket d’ingresso alle Gallerie d’Italia, Prenotazione obbligatoria e info sul sito ufficiale di Megaride Art.

Domenica 11 gennaio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da 1947 pizza fritta. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Tutte le domeniche. Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Domenica 11 gennaio – Il Sentiero dei monaci: da Soccavo ai Camaldoli

Un trekking urbano dal sapore naturalmente selvaggio, tra vigneti, antiche masserie e scorci mozzafiato sulla città di Napoli e il Golfo. Il percorso, nominato Sentiero dei monaci, parte da Soccavo (nei pressi croce di Piperno) ed approda ai Camaldoli nell’area botanica Francesco Luccio curata dall’Associazione Agrifoglio. Qui sosteremo per uno spuntino all’insegna della natura e della poesia per poi ridiscendere fino al punto di partenza. Indicazioni per il percorso: – Difficoltà: E (media) – Lunghezza: 4 km circa – Dislivello: +/-310 m – Durata: 4 ore circa – – Abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita o zigrinata – Cosa portare: acqua in abbondanza – Il tour è condotto da una guida ambientale escursionistica che unisce l’amore per la natura a quello per la poesia – Prenotazione Obbligatoria – appuntamento via Vicinale Paradiso, Napoli – domenica 11 gennaio 2026, ore 9.15 (partenza ore 9.30) – costi 15€ ; 10-14 anni: 10€ (la quota include un contributo per l’Associazione Agrifoglio) – Evento organizzato da Trentaremi- informazioni campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086

Domenica 11 gennaio – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per gennaio 2026 nei giorni : 11-17-18- 24-25 e 31. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

