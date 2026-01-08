Te piace ’o presepe Sanità Napoli: spettacolo itinerante gratis nella Chiesa dei Miracoli

Uno spettacolo itinerante nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli nel Rione Sanità per conoscere la miracolosa storia del quadro della Madonna dei Miracoli: “Te piace ‘o presepe? – La notte dei Miracoli edition”

Domenica 11 gennaio 2026 a Napoli, nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli nel Rione Sanità si terrà lo spettacolo gratuito “Te piace ‘o presepe?”, un’esperienza teatrale immersiva che sarà proposto con due repliche alle ore 17:30 e alle ore 20:30 nell’ambito della rassegna “Altri Natali” del Comune di Napoli.

L’evento viene presentato in un posto importante per il quartiere Sanità, la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli che custodisce il ritratto seicentesco della Madonna dei Miracoli , tornato nella sua cappella originaria dopo 215 anni.

Uno spettacolo itinerante intorno alle figure del presepe

“Te piace ‘o presepe?” è uno spettacolo è di tipo itinerante con il pubblico che viene accolto sul sagrato e accompagnato all’interno dagli attori ed un percorso che si svolge intorno alle figure del presepe. Le scene prendono poi vita da diversi punti della chiesa creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Nella chiesa i personaggi del presepe raccontano storie su temi attuali e, tra monologhi e dialoghi teatrali, dialogano di migrazioni , di culture diverse, di povertà e della speranza di un futuro migliore. “Il presepe diventa così metafora di una città capace di riconoscere e valorizzare le differenze, trasformandosi in simbolo di apertura e coesione sociale.”

Te piace ‘o presepe? – La notte dei Miracoli edition”

Una iniziativa a cura dell’associazione Le Scimmie e della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, inserita nell’ambito della rassegna “Altri Natali”. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione.

Spettacoli Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17:30 e alle ore 20:30

Napoli, Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Largo Miracoli 35 al Rione Sanità

con: Giovanna Sannino, Gaetano Migliaccio, Federica Totaro, Mario Ascione, Swami Ganzerli, Vincenzo Esposito, Davide Mazzella, Simone Mazzella, Carlo Geltrude, Ciro Burzo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Informazioni: ass.lescimmie@gmail.com – 339 433 9989

