Passione Teatro NEST Napoli: De Giovanni e Zurzolo in scena il 10 e 11 gennaio 2026

Un appassionante viaggio nella storia della canzone napoletana e dei suoi autori, attraverso le loro storie e i loro sentimenti che hanno contribuito a creare dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo

Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, al teatro Nest di Napoli ci saranno Maurizio De Giovanni e il sassofonista Marco Zurzolo con “Passione” un lavoro originale di De Giovanni che sarà in scena sabato 10 alle ore 20 e domenica 11 gennaio alle ore 17:30.

Uno spettacolo bello e particolare “Passione” che propone un viaggio coinvolgente nella storia della canzone napoletana, ripercorrendo le vite dei suoi autori, tra gioie, sofferenze e sentimenti. Un evento da non perdere che renderà i partecipanti orgogliosi di essere nati in questa terra.

Tra le storie personali degli autori, i loro sentimenti e il contesto storico in cui hanno vissuto conosceremo la musica napoletana e i suoi capolavori che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, senza confini geografici e culturali. Passione è un evento molto bello che rende omaggio alla musica napoletana e ai suoi autori, nato dall’amicizia tra de Giovanni e Zurzolo che ci fa conoscere questo immenso ed unico patrimonio culturale della nostra terra.

Marianita Carfora, Luis Di Gennaro

con Marianita Carfora, Luis Di Gennaro Maggiori Informazioni e prenotazioni: 081 1952 1956 – Teatro NEST – Napoli Est Teatro – Parcheggio gratuito

