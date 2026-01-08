Certosa di San Martino: 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

© Napoli da Vivere

A Napoli nella splendida Certosa di San Martino inaugurate dodici nuove sale espositive che ospiteranno circa 200 opere d’arte con una mostra permanente dedicata all’Ottocento a Napoli

La Certosa di San Martino, a Napoli, che oramai fa parte dei Musei Nazionali del Vomero assieme a Castel Sant’Elmo, al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli.

In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie e preziosi nuclei provenienti dalle grandi raccolte storiche confluite nel museo fin dai primi anni della sua istituzione.

Una nuova sezione museale che presenta l’Ottocento a Napoli che fu per la città un secolo di straordinario fermento, poiché capitale di un regno in trasformazione e crocevia del Grand Tour. La città attirò viaggiatori, artisti, collezionisti e maestranze che contribuirono a costruire un’immagine ricca e complessa, sospesa tra antichità e modernità.

Un nuovo allestimento dedicato allo straordinario Ottocento napoletano

Il nuovo allestimento dedicato all’Ottocento a Napoli è un percorso immersivo e articolato, che ci permette di ammirare un patrimonio speciale costruito nel tempo da collezionisti, artisti e istituzioni. Nella Certosa esposte opere provenienti dalle collezioni Bonghi, Savarese, Ruffo, Ricciardi, Rotondo e Gamberini, che hanno composto nel tempo un patrimonio eterogeneo e prezioso, oggi restituito al pubblico in una forma rinnovata.

Nelle nuove sale si parte dalle arti decorative con le porcellane della Real Fabbrica di Napoli, le maioliche di Castelli, la terraglia napoletana, i vetri e i coralli e si continua con la pittura di paesaggio, che nell’Ottocento trova a Napoli uno dei suoi centri più vitali.

In mostra splendide opere di Duclère, Carelli, Smargiassi, Fergola e poi le vedute della Scuola di Posillipo fondata da Anton Sminck van Pitloo, fino all’evoluzione realistica della Scuola di Resina, accompagnando il visitatore in un viaggio bellissimo nella Napoli del tempo. Non mancano opere di Pitloo e le gouaches di Giacinto Gigante che incontrano le prime fotografie napoletane, e poi ancora opere di Filippo Palizzi, Domenico Morelli e Antonio Mancini espressioni della vitalità e delle contraddizioni della città. Presente anche un percorso speciale per la scultura, con particolare attenzione a Vincenzo Gemito, artista simbolo dell’Ottocento napoletano.

