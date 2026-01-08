Mostra Gli anni. Capitolo 2 al Madre: l’arte contemporanea a Napoli tra memoria e collezioni

Ph Scabec

Una mostra al Madre di Napoli, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, che esplora l’eredità artistica a Napoli, intrecciando opere della collezione permanente del Museo con prestiti di collezioni pubbliche e private locali

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, a cura di Eva Fabbris in collaborazione con Marta Federici e Silvia Salvati.

Gli anni. Capitolo 2” è il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città attraverso opere della collezione del Madre e altre in prestito. Attraverso il dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, la mostra ricostruisce momenti, pratiche e ricerche artistiche che hanno attraversato il territorio campano negli ultimi decenni, raccontando così la storia collettiva dell’arte a Napoli dal secondo dopoguerra

“Gli anni” è un progetto espositivo in progress del Museo Madre che si sviluppa per capitoli ed esplora episodi significativi della storia dell’arte recente a Napoli. Il precedente e primo capitolo espositivo si è tenuto dal 19 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

Tante opere al Madre di Napoli, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina

Il titolo della mostra si ispira all’omonimo romanzo di Annie Ernaux premio Nobel per la letteratura 2022, e invita a considerare le opere d’arte come strumenti di memoria collettiva. Il percorso espositivo, non cronologico, è scandito da episodi e riferimenti temporali che rimandano agli anni in cui le opere sono state esposte in Campania.

La mostra include artisti storici e contemporanei, affiancando presenze internazionali a figure centrali della scena napoletana, e dedica particolare attenzione alla sperimentazione curatoriale e alla valorizzazione delle nuove generazioni. Parte integrante della mostra è il public program, che propone incontri, conversazioni e visite che ampliano la narrazione della mostra e rafforzano il ruolo del museo “come spazio di produzione di pensiero e confronto transdisciplinare.”

“Gli anni. Capitolo 2”: Artisti partecipanti

Carlo Alfano, Thomas Bayrle, Luciano Fabro, Simone Fattal, Giorgia Garzilli, Eva Giolo, Piero Golia, Mimmo Jodice, Rashid Johnson, Allan Kaprow, Rosa Panaro, Lorenzo Scotto di Luzio, Cindy Sherman, Frances Stark, Eric Wesley.

La mostra è visitabile

lunedì/sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.30

domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00

martedì chiuso

Maggiori informazioni – Museo Madre – Via Settembrini (Palazzo Donnaregina) , 79 – 80139 Napoli

