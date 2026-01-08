Bombask! con Gigi & Ross al Teatro Troisi di Napoli per i 25 anni del duo comico

25 anni di carriera assieme per Gigi e Ross tra radio, tv, teatro e cinema che rivivono in questo nuovo show che ripercorre le loro tappe artistiche più importanti che li hanno resi popolari

Dal giorno 8 al 18 gennaio 2026 il Teatro Troisi di Fuorigrotta a Napoli ospiterà lo show “Bombask!” con Gigi & Ross che celebra i 25 anni di carriera del famoso duo comico napoletano.

Luigi Esposito e Rosario Morra, conosciuti da tutti come Gigi & Ross con “Bombask!” ci presentano il loro fantastico percorso artistico che li ha visti, da ben 25 anni assieme in tanti show e spettacoli in radio, televisione, teatro e cinema.

E sulla scena Gigi e Ross proporranno un bellissimo viaggio tra sketch, monologhi e personaggi che li hanno resi celebri. Una comicità che piace e che ha avuto tanto successo come le parodie delle Iene e di Zelig, le imitazioni di Tiziano Ferro, degli Zero Assoluto e di Stefano De Martino e tutto il loro divertente repertorio.

Non mancheranno richiami alla loro trasmissione cult Made in sud, e poi parodie di Gomorra e omaggi ad amici del mondo dello spettacolo come a Serena Rossi, al Mago Forest e tanti altri. Uno spettacolo simpatico e travolgente tra satira, improvvisazioni e momenti musicali, che piacerà a tutti.

